Mercato - Bradley Barcola en plein dilemme au PSG : Que doit-il faire ?

La rédaction

Et si Bradley Barcola prenait exemple sur Gonçalo Ramos en quittant le PSG après cette deuxième Ligue des champions de suite remportée par les Parisiens ? C'est une hypothèse à ne certainement pas écarter en raison de la situation contractuelle de l'international français à Paris. Courtisé par deux cadors d'Angleterre, Barcola serait confronté à un dilemme cornélien, que doit-il faire selon vous ? C'est notre sondage du jour !

Bradley Barcola (23 ans) se trouve confronté à une décision complexe et déjà charnière pour sa jeune carrière. En effet, le double champion d'Europe avec le PSG va entamer son avant-dernière année de contrat au sein du club de la capitale. Encore faudrait-il qu'il passe l'intégralité de l'été dans la capitale une fois la Coupe du monde 2026 terminée. Engagé en quart de finale de ce Mondial avec l'équipe de France, Barcola a livré une réponse anecdotique en conférence de presse. « Pour l'instant, je suis vraiment concentré sur la Coupe du monde. Pour ce qu'il va se passer après, pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas ».

«Il y aura des discussions après le Mondial entre le joueur et le PSG» Le10sport.com vous dévoilait le 10 mai dernier en exclusivité que les discussions entre les dirigeants du PSG et le clan Barcola n'allaient pas bon train. Le flou est jeté sur l'avenir de l'international français au Parc des princes. D'autant plus que Liverpool et Arsenal, les champions d'Angleterre 2025 et 2026 sont sur les rangs. Une tendance confirmée par le journaliste Laurent Perrin. « Barcola n'est pas parti, il y aura des discussions après le Mondial entre le joueur et le PSG, puis entre le PSG et les clubs intéressés (on parle de Liverpool, Arsenal) ».