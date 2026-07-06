Vitinha «crâmé» à cause du PSG : Voilà pourquoi il passe à côté de sa Coupe du Monde avec le Portugal !

Auréolé d'un deuxième titre en Ligue des Champions avec le PSG, Vitinha a été logiquement convoqué par Roberto Martínez pour disputer la Coupe du Monde 2026. Toutefois, l'international portugais est en train de passer à côté de sa compétition. D'après Walid Acherchour, Vitinha est « crâmé » parce qu'il a beaucoup joué avec le PSG cette saison.
Vitinha a réalisé une saison brillante sous les couleurs du PSG en 2025-2026. Faisant partie des hommes forts de Luis Enrique, le milieu de terrain de 26 ans a été l'un des grands artisans du back to back du club de la capitale en Ligue des Champions. Sans surprise, Vitinha a donc été convoqué par Roberto Martínez pour disputer la Coupe du Monde 2026. Toutefois, le maitre à jouer du Portugal n'est pas du tout dans son assiette depuis le début de la compétition.
«Je n'irai pas le critiquer sur cette compétition»
Ayant terminé à la deuxième place du groupe K, le Portugal a battu la Croatie en 16ème de finale de la Coupe du Monde 2026. Au prochain tour, la bande à Cristiano Ronaldo doit se frotter à l'Espagne, championne d'Europe en titre. Avant ce duel ibérique, programmé ce lundi soir, Walid Acherchour a tenu à prendre la défense de Vitinha.
«Vitinha est un de ceux qui a le plus joué avec le PSG»
« Il y aura le duel entre Pedri et Vitinha. Pour le moment, Pedri réalise une bien meilleure compétition que Vitinha. Il y a l'influence de Luis Enrique sur sa récente carrière, mais moi je pense surtout qu'il est complètement cramé. Moi, Vitinha je n'irai pas le critiquer sur cette compétition. Vitinha est un de ceux qui a le plus joué avec le PSG. Il est constamment là avec Paris », a confié Walid Acherchour, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce dimanche soir. Reste à savoir si Vitinha aidera le Portugal à battre l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026.