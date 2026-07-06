Vitinha «crâmé» à cause du PSG : Voilà pourquoi il passe à côté de sa Coupe du Monde avec le Portugal !

Amadou Diawara

Auréolé d'un deuxième titre en Ligue des Champions avec le PSG, Vitinha a été logiquement convoqué par Roberto Martínez pour disputer la Coupe du Monde 2026. Toutefois, l'international portugais est en train de passer à côté de sa compétition. D'après Walid Acherchour, Vitinha est « crâmé » parce qu'il a beaucoup joué avec le PSG cette saison.

Vitinha a réalisé une saison brillante sous les couleurs du PSG en 2025-2026. Faisant partie des hommes forts de Luis Enrique, le milieu de terrain de 26 ans a été l'un des grands artisans du back to back du club de la capitale en Ligue des Champions. Sans surprise, Vitinha a donc été convoqué par Roberto Martínez pour disputer la Coupe du Monde 2026. Toutefois, le maitre à jouer du Portugal n'est pas du tout dans son assiette depuis le début de la compétition.

«Je n'irai pas le critiquer sur cette compétition» Ayant terminé à la deuxième place du groupe K, le Portugal a battu la Croatie en 16ème de finale de la Coupe du Monde 2026. Au prochain tour, la bande à Cristiano Ronaldo doit se frotter à l'Espagne, championne d'Europe en titre. Avant ce duel ibérique, programmé ce lundi soir, Walid Acherchour a tenu à prendre la défense de Vitinha.