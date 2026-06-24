Mercato - «Un bon plan» à 70M€ pour le PSG : «Avec Vitinha et Neves, c’est top»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis deux saisons maintenant, le PSG dispose peut-être du meilleur milieu de terrain du monde. Dans l’entrejeu, Luis Enrique peut ainsi compter sur Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, ainsi que sur Warren Zaïre-Emery. Un secteur de jeu où un petit nouveau pourrait débarquer cet été : Ayyoub Bouaddi. Et voilà que certains salivent d’avance de l’association entre le Marocain et les deux Portugais.

Vainqueur de la Ligue des Champions deux saisons consécutives, le PSG peut s’appuyer sur un milieu de terrain exceptionnel. Dans l’entrejeu, Vitinha et Joao Neves font aujourd’hui la loi, étant accompagnés de Fabian Ruiz ou de Warren Zaïre-Emery. Une association qui fonctionne et qui pourrait bien connaitre une évolution dans les semaines à venir. En effet, le club de la capitale est annoncé comme l’un des prétendants d’Ayyoub Bouaddi. Alors que le Marocain crève l’écran à la Coupe du monde, il pourrait quitter prochainement le LOSC. Direction Paris ?

« Il y a de la qualité, de la détermination, tout ce qui plait à Luis Enrique » Olivier Rouyer veut en tout cas voir Ayyoub Bouaddi au PSG avec Joao Neves et Vitinha. En effet, sur le plateau de L’Equipe de Greg, le chroniqueur a confié : « A la place de Bouaddi, Létang accepte les 70M€, le Real ou le PSG ? Moi je vais au PSG. Avec Vitinha et Neves, c’est top. Lui en 3, je le verrais bien. C’est un profil qui me plait beaucoup. Il y a de la qualité, de la détermination, tout ce qui plait à Luis Enrique. Techniquement il est pas mal du tout. C’est un bon plan pour le PSG ».