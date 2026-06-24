Mercato - «Un bon plan» à 70M€ pour le PSG : «Avec Vitinha et Neves, c’est top»

Depuis deux saisons maintenant, le PSG dispose peut-être du meilleur milieu de terrain du monde. Dans l’entrejeu, Luis Enrique peut ainsi compter sur Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, ainsi que sur Warren Zaïre-Emery. Un secteur de jeu où un petit nouveau pourrait débarquer cet été : Ayyoub Bouaddi. Et voilà que certains salivent d’avance de l’association entre le Marocain et les deux Portugais.
Vainqueur de la Ligue des Champions deux saisons consécutives, le PSG peut s’appuyer sur un milieu de terrain exceptionnel. Dans l’entrejeu, Vitinha et Joao Neves font aujourd’hui la loi, étant accompagnés de Fabian Ruiz ou de Warren Zaïre-Emery. Une association qui fonctionne et qui pourrait bien connaitre une évolution dans les semaines à venir. En effet, le club de la capitale est annoncé comme l’un des prétendants d’Ayyoub Bouaddi. Alors que le Marocain crève l’écran à la Coupe du monde, il pourrait quitter prochainement le LOSC. Direction Paris ?
« Il y a de la qualité, de la détermination, tout ce qui plait à Luis Enrique »
Olivier Rouyer veut en tout cas voir Ayyoub Bouaddi au PSG avec Joao Neves et Vitinha. En effet, sur le plateau de L’Equipe de Greg, le chroniqueur a confié : « A la place de Bouaddi, Létang accepte les 70M€, le Real ou le PSG ? Moi je vais au PSG. Avec Vitinha et Neves, c’est top. Lui en 3, je le verrais bien. C’est un profil qui me plait beaucoup. Il y a de la qualité, de la détermination, tout ce qui plait à Luis Enrique. Techniquement il est pas mal du tout. C’est un bon plan pour le PSG ».
« Moi j’irais plutôt au Real »
En revanche, d’autres espèrent voir Ayyoub Bouaddi ailleurs qu’au PSG. C’est le cas de Karim Bennani qui lui a plutôt conseillé le Real Madrid : « Moi j’irais plutôt au Real. Vous arrivez au PSG, il y a Vitinha et Neves au milieu, il va y avoir pas mal de concurrence. Ruiz est encore là, il y a aussi Zaïre-Emery. Au Real, il y a tout à reconstruire au milieu de terrain. Il ne ferait pas la même erreur que Yoro a pu faire en partant de Lille à United. Lui montre qu’il a déjà le niveau international. J’irais tout de suite dans le grand bain, un peu comme Varane l’a fait à l’époque. Au Real, il serait titulaire, au PSG je ne suis pas sûr ».