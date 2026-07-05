PSG : Nuno Mendes va devenir «redoutable», voilà le point sur lequel il doit progresser !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG il y a cinq ans, Nuno Mendes est devenu le meilleur arrière gauche du monde. Véritable monstre de puissance, le latéral portugais a beaucoup progressé. Mais pour l’ancien parisien Tripy Makonda, il reste au joueur de 24 ans encore plusieurs étapes à franchir avant de devenir exceptionnel à son poste.

Le PSG dispose certainement de la meilleure paire de latéraux du monde. Si Achraf Hakimi est excellent à droite, Nuno Mendes a lui aussi extrêmement progressé au cours des dernières années. Arrivé en 2021 en provenance du Sporting, l’international Portugais est désormais considéré comme le meilleur du monde à son poste. S’il a toujours été excellent offensivement, le phénomène né en 2002 a fait des progrès en défense. Spécialiste du poste et formé au PSG, Tripy Makonda estime cependant que Nuno Mendes a encore des efforts à fournir dans son jeu.

« Par le passé, le PSG encaissait parfois des buts parce qu’il manquait de vigilance » « Nuno Mendes a d’immenses qualités athlétiques et offensives, mais il avait un gros travail à fournir sur ses compétences tactiques défensives : le un-contre-un, l’impact physique et la concentration. Par le passé, le PSG encaissait parfois des buts parce qu’il manquait de vigilance sur les actions lointaines qui se rapprochaient de sa zone. Il a énormément progressé dans ce domaine, on l’a vu ces deux dernières saisons où il a su éteindre des attaquants adverses à fort potentiel », a ainsi confié Makonda au cours d’un entretien accordé à LMDPSG avant de poursuivre.