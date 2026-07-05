PSG : Nuno Mendes va devenir «redoutable», voilà le point sur lequel il doit progresser !

Arrivé au PSG il y a cinq ans, Nuno Mendes est devenu le meilleur arrière gauche du monde. Véritable monstre de puissance, le latéral portugais a beaucoup progressé. Mais pour l’ancien parisien Tripy Makonda, il reste au joueur de 24 ans encore plusieurs étapes à franchir avant de devenir exceptionnel à son poste.
Le PSG dispose certainement de la meilleure paire de latéraux du monde. Si Achraf Hakimi est excellent à droite, Nuno Mendes a lui aussi extrêmement progressé au cours des dernières années. Arrivé en 2021 en provenance du Sporting, l’international Portugais est désormais considéré comme le meilleur du monde à son poste. S’il a toujours été excellent offensivement, le phénomène né en 2002 a fait des progrès en défense. Spécialiste du poste et formé au PSG, Tripy Makonda estime cependant que Nuno Mendes a encore des efforts à fournir dans son jeu.
« Par le passé, le PSG encaissait parfois des buts parce qu’il manquait de vigilance »
« Nuno Mendes a d’immenses qualités athlétiques et offensives, mais il avait un gros travail à fournir sur ses compétences tactiques défensives : le un-contre-un, l’impact physique et la concentration. Par le passé, le PSG encaissait parfois des buts parce qu’il manquait de vigilance sur les actions lointaines qui se rapprochaient de sa zone. Il a énormément progressé dans ce domaine, on l’a vu ces deux dernières saisons où il a su éteindre des attaquants adverses à fort potentiel », a ainsi confié Makonda au cours d’un entretien accordé à LMDPSG avant de poursuivre.
« Lorsqu’il aura perfectionné son jeu sans ballon et son positionnement pour recevoir la balle, il deviendra redoutable »
« Là où il doit encore s’améliorer, c’est dans la concentration continue, rester focus à 100% même quand le ballon est à l’opposé. Offensivement, lorsqu’il aura perfectionné son jeu sans ballon et son positionnement pour recevoir la balle, il deviendra redoutable. Par moments, il repique à l’intérieur de manière stérile, juste pour occuper l’espace. J’aimerais qu’il le fasse pour générer un décalage ou créer une occasion nette », conclut l’homme aux 27 matchs avec le PSG.