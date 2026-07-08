Mercato - PSG : L'indice qui confirme le transfert imminent de Maghnes Akliouche ?

C'est l'un des dossiers les plus chauds du mercato du PSG. En effet, les discussions entre le PSG et l'AS Monaco auraient accéléré ces dernières heures concernant le transfert de Maghnes Akliouche qui aurait déjà donné son accord pour rejoindre Paris. D'ailleurs, le club du Rocher a déjà choisi son successeur.
Cet été, le PSG cherchera à renforcer son secteur offensif, notamment pour compenser les départs de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Dans cette optique, le club de la capitale a accéléré pour le recrutement de Maghnes Akliouche. Actuellement aux Etats-Unis où il dispute la Coupe du monde avec les Bleus, le milieu offensif de l'AS Monaco aurait donné son accord pour rejoindre le club de la capitale comme l'a récemment révélé RMC Sport. Mais pour les discussions se poursuivent entre les deux clubs sachant que les Monégasques réclament 50M€.
Monaco pousse pour Mohamed-Ali Cho
Cependant, l'AS Monaco semble avoir acté le fait que Maghnes Akliouche va partir puisque sa succession se prépare en coulisses. Selon les informations de Foot Mercato, le club du Rocher s'active pour recruter Mohamed-Ali Cho pour lequel l'OGC Nice réclame 10M€. Il serait donc la cible prioritaire des Monégasques qui pousserait actuellement en coulisses pour bouler ce dossier, preuve que le transfert de Maghnes Akliouche vers le PSG prend forme.
«C’est normal d’avoir des clubs intéressés pour des profils comme Akliouche»
D'ailleurs, Thiago Scuro a confirmé qu'il était ouvert à un transfert de Maghnes Akliouche. « C’est normal d’avoir des clubs intéressés pour des profils comme Akliouche, Balogun ou Camara. Si on a la capacité de trouver un accord juste pour l’AS Monaco, alors on pourra trouver un accord demain. Si ce n’est pas le cas, il n’y aura pas d’accord. Est-ce qu’ils doivent partir pour le bien du club ? Il faut qu’on trouve des solutions financières, pas forcément en vendant Akliouche ou Balogun. Il faut trouver la bonne balance en termes de transfert pendant l’été », a confié le directeur sportif de l'AS Monaco en conférence de presse.