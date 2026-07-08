Mercato - PSG : L'indice qui confirme le transfert imminent de Maghnes Akliouche ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des dossiers les plus chauds du mercato du PSG. En effet, les discussions entre le PSG et l'AS Monaco auraient accéléré ces dernières heures concernant le transfert de Maghnes Akliouche qui aurait déjà donné son accord pour rejoindre Paris. D'ailleurs, le club du Rocher a déjà choisi son successeur.

Cet été, le PSG cherchera à renforcer son secteur offensif, notamment pour compenser les départs de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Dans cette optique, le club de la capitale a accéléré pour le recrutement de Maghnes Akliouche. Actuellement aux Etats-Unis où il dispute la Coupe du monde avec les Bleus, le milieu offensif de l'AS Monaco aurait donné son accord pour rejoindre le club de la capitale comme l'a récemment révélé RMC Sport. Mais pour les discussions se poursuivent entre les deux clubs sachant que les Monégasques réclament 50M€.

Monaco pousse pour Mohamed-Ali Cho Cependant, l'AS Monaco semble avoir acté le fait que Maghnes Akliouche va partir puisque sa succession se prépare en coulisses. Selon les informations de Foot Mercato, le club du Rocher s'active pour recruter Mohamed-Ali Cho pour lequel l'OGC Nice réclame 10M€. Il serait donc la cible prioritaire des Monégasques qui pousserait actuellement en coulisses pour bouler ce dossier, preuve que le transfert de Maghnes Akliouche vers le PSG prend forme.