Mercato - Officiel : L’OM annonce une nouvelle signature !

Ce mercredi, l’OM a annoncé la signature du premier contrat professionnel d’un joueur issu de son centre de formation en la personne de Mathis Clément. Champion de France U17 en 2023 et vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024, le latéral droit âgé de 20 ans est désormais lié jusqu’en juin 2027 avec Marseille.
En attendant de savoir à quoi ressemblera l’effectif de Bruno Genesio la saison prochaine, l’OM a poursuivi son travail de post-formation ces dernières semaines. Mardi, le club a officialisé l’arrivée de Jah-Mason Telusson en provenance de l’OGC Nice. Âgé de 18 ans, l’attaquant s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec Marseille, où il renforcera dans un premier temps l’équipe Pro 2.
Nouveau contrat professionnel à l’OM
Une signature qui fait suite à celles de Sacha Lung (18 ans) et Jephthe Malanda (18 ans), officialisées le mois dernier, eux qui évoluaient jusque-là à Strasbourg et au LOSC. Ce mercredi, l’OM en a annoncé une nouvelle, concernant également un jeune joueur, mais cette fois-ci issu de son centre de formation. Âgé de 20 ans et alors qu’il se remet d’une rupture des ligaments croisés survenue en janvier dernier, Mathis Clément a signé son premier contrat professionnel avec Marseille, où il est désormais lié jusqu’en juin 2029.
« Il est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027 »
« Notre défenseur, formé au club, poursuit son parcours et signe son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Né le 23 janvier 2006, Mathis Clément est arrivé au Centre de Formation de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2019-2020 (U14). Depuis, il a gravi les échelons au sein du club, s’imposant comme un élément solide de la défense olympienne. Champion de France U17 en 2023 et vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024, il a su se distinguer par son sérieux et sa progression constante. Victime d'une rupture des ligaments croisés en janvier 2026, Mathis poursuit actuellement sa rééducation. Il est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027 », a indiqué l’OM dans un communiqué publié sur son site internet.