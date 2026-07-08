Mercato - Officiel : L’OM annonce une nouvelle signature !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mercredi, l’OM a annoncé la signature du premier contrat professionnel d’un joueur issu de son centre de formation en la personne de Mathis Clément. Champion de France U17 en 2023 et vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024, le latéral droit âgé de 20 ans est désormais lié jusqu’en juin 2027 avec Marseille.

En attendant de savoir à quoi ressemblera l’effectif de Bruno Genesio la saison prochaine, l’OM a poursuivi son travail de post-formation ces dernières semaines. Mardi, le club a officialisé l’arrivée de Jah-Mason Telusson en provenance de l’OGC Nice. Âgé de 18 ans, l’attaquant s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec Marseille, où il renforcera dans un premier temps l’équipe Pro 2.

Nouveau contrat professionnel à l’OM Une signature qui fait suite à celles de Sacha Lung (18 ans) et Jephthe Malanda (18 ans), officialisées le mois dernier, eux qui évoluaient jusque-là à Strasbourg et au LOSC. Ce mercredi, l’OM en a annoncé une nouvelle, concernant également un jeune joueur, mais cette fois-ci issu de son centre de formation. Âgé de 20 ans et alors qu’il se remet d’une rupture des ligaments croisés survenue en janvier dernier, Mathis Clément a signé son premier contrat professionnel avec Marseille, où il est désormais lié jusqu’en juin 2029.