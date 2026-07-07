Mercato - Officiel : Un nouvel attaquant signe à l'OM !

Axel Cornic

On annonce un mercato de folie, mais pas vraiment sur le front des arrivées. Menacé par l’UEFA, l’Olympique de Marseille doit en effet absolument vendre cet été et les candidats sont nombreux, avec notamment un Mason Greenwood toujours plus proche d’un départ. Mais le club phocéen semble tout de même avoir bouclé une signature en toute discrétion.

Les gros paris, c’est terminé. Dès sa prise de fonction officielle au début du mois de juillet, le nouveau président de l’OM a annoncé vouloir couper avec son prédécesseur et adopter plutôt une approche pragmatique. Et cela commencera surtout par une baisse drastique de la masse salariale, avec le départ de plusieurs joueurs.

Jah-Mason Telusson arrive de Nice Pourtant, un recrutement a été annoncé ce mardi 7 juillet. Jeune attaquant qui a grandi au centre de formation de l’OGC Nice, Jah-Mason Telusson a en effet signé son premier contrat professionnel avec l’OM. C’est un pari pour l’avenir, puisqu’il s’est engagé pour les trois prochaines années et il va débuter en Pro 2 la saison prochaine. Attention toutefois aux surprises, puisqu’au LOSC comme à l’OL, Bruno Genesio a montré qu’il ne craignait pas de lancer les jeunes et il pourrait bien se laisser séduire par ce talent de 18 ans, qui sort d’une saison à 10 buts en 13 matchs avec les U19 niçois.