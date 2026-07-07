Transfert d’Aurélien Tchouaméni : Le Real Madrid a tranché en pleine Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Et si Aurélien Tchouaméni quittait le Real Madrid cet été ? Alors qu’il dispute la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, le milieu de terrain de 26 ans fait l’objet de quelques rumeurs sur son avenir. L’international français serait notamment convoité par Manchester United. La Casa Blanca semble toutefois avoir tranché pour son transfert alors que le Mondial en Amérique bat son plein.

La Coupe du monde 2026 bat son plein, et Aurélien Tchouaméni est toujours en lice avec l’équipe de France. Le joueur de 26 ans pourrait d’ailleurs affronter le Maroc en quart de finale du Mondial, sa présence étant encore incertaine à cause d'un pépin physique. Dans le même temps, le milieu de terrain des Bleus fait l’objet de rumeurs au sujet de son avenir au Real Madrid. L’international français serait dans le viseur de Manchester United sur le mercato. Mais la Casa Blanca semble avoir déjà pris sa décision concernant un éventuel départ d’Aurélien Tchouaméni.

«Aurélien Tchouaméni est considéré comme le transfert parfait» pour Manchester United « Pour le Real Madrid, la seule façon d’envisager de signer un nouveau milieu de terrain est de vendre quelques joueurs. C’est pourquoi nous avons autant de questions sur Aurélien Tchouaméni. Ce que je peux confirmer, c’est qu’à Manchester United, Aurélien Tchouaméni est considéré comme le transfert parfait au milieu. Le dossier tient en deux points. D’abord le salaire, parce que Tchouaméni a un gros salaire au Real Madrid » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.