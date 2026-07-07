Mercato - Ça bouge à l'OM : Bruno Genesio a déjà choisi son buteur pour la saison prochaine ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi, l'OM a repris l'entraînement et Bruno Genesio a pu découvrir ses nouveaux joueurs. Mais voilà que dans les semaines à venir, il va y avoir du changement avec de nombreux déjà au programme. Quel sera alors l'effectif olympien à la clôture du mercato estival ? Visiblement, Genesio compterait sur un buteur en vue de la saison à venir.

Nouveau président de l'OM, Stéphane Richard l'a annoncé : il faut réduire drastiquement la masse salariale. Le club phocéen doit donc vendre et se séparer de certains de ses plus gros salaires dans les semaines à venir. Cela sera-t-il le cas de Pierre-Emerick Aubameyang ? Avec 350 000€ bruts par mois, le Gabonais est le 5ème joueur le mieux payé du vestiaire de Bruno Genesio. Se débarrasser d'Aubameyang ne serait donc pas une si mauvaise idée, mais voilà que ça ne serait pas forcément la tendance.

Genesio compte sur Aubameyang Alors que des questions ont pu se poser sur l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, voilà que le Gabonais pourrait bien honorer son contrat avec l'OM, lui qui est lié jusqu'en 2027. En effet, selon les informations de La Provence, Bruno Genesio aimerait bien conserver PEA la saison prochaine afin notamment de s'appuyer sur son expérience. Et de son côté, Aubameyang ne dirait pas non pour rester une saison de plus à l'OM, lui qui ne pense pas forcément à partir en cette intersaison.