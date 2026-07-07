Medhi Benatia dépanne encore à l'OM : C'est du jamais vu, l'information qui fait halluciner sur La Chaine L'Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant finalement attendu la fin de la saison pour quitter ses fonctions à l'OM, Medhi Benatia n'est aujourd'hui officiellement plus lié au club phocéen. Et pourtant... Le Marocain donne encore quelques coups de main à son ancien employeur, mettant notamment à disposition son réseau afin de faciliter la tâche de Grégory Lorenzi. De quoi en faire halluciner certains...

Medhi Benatia et l'OM, ce n'est pas encore totalement fini. En effet, si le Marocain a quitté ses fonctions à l'issue de la saison, voilà qu'il dépanne le club phocéen en mettant à disposition son réseau en cette période de mercato. « Il est là, à Marseille, il y a des contacts. A partir du moment où les choses sont claires, que ce n'est plus lui qui décide, je prends avec plaisir tout ce qu'il peut nous apporter. Je n'ai aucun préjugé de principe avec lui, bien au contraire. Il est apprécié par Frank et son entourage, il a sa personnalité, personne ne peut lui enlever le fait qu'il est passionné par ce qu'il fait. C'est un garçon qui ne laisse pas indifférent et a de la valeur. Les circonstances ont fait qu'il est parti, il n'a aucun lieu avec le club, aucun contrat, mais il y est très attaché. J'apprécie ça chez lui, il n'est pas parti du jour au lendemain », a annoncé Stéphane Richard, nouveau président de l'OM.

« Je n'ai jamais vu... » L'OM peut donc compter sur le coup de main de Medhi Benatia en cette période de mercato, notamment afin de vendre des joueurs. Il n'empêche que cette présence du Marocain à Marseille en surprend quelques-uns. Sur le plateau de L'Equipe de Greg, Grégory Ascher a notamment confié : « Je ne sais pas. Je suis sincère, je n’arrive pas à savoir si c’est bien que quelqu’un qui s’en va dise je vous donne un dernier coup de main ou alors vu que ça a quand même été pas bon il empiète dans le travail de Lorenzi. Je ne sais pas. (…) Je n’ai jamais vu des gens qui sont partis d’un club, là façon dont ça s’est passé… ».