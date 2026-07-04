L’exclusion de la Coupe d’Europe évitée : «Des conséquences bien pires» menacent l’OM

Dans le collimateur de l’UEFA, l’OM était notamment sous la menace d’une exclusion de la Coupe d’Europe. Finalement sanctionné d’une amende de 10M€, le club phocéen disputera bien l’Europa League la saison prochaine. Mais voilà que la formation olympienne est encore loin d’être sortie d’affaire. Et comme l’a annoncé Stéphane Richard, l’OM risquerait encore très gros si la tendance n’est pas inversée.
En finissant 5ème de Ligue 1, l’OM a donc validé son ticket pour la prochaine Europa League. Une compétition que le club phocéen disputera bel et bien. En effet, ces derniers jours, la formation marseillaise était dans l’attente du verdit de l’UEFA concernant son sort. N’ayant pas respecté ses engagements financiers, l’OM était notamment sous le coup d’une exclusion de la Coupe d’Europe. Finalement, la sanction est tombée : Marseille a écopé d’une amende de 10M€.
« L'OM devait être exclu dès la saison prochaine de compétitions européennes »
Nouveau président de l’OM, Stéphane Richard est revenu ce samedi auprès de La Provence sur cette sanction de l’UEFA. C’est alors qu’il a expliqué dans un premier temps : « L'OM devait être exclu dès la saison prochaine de compétitions européennes, c'était la sanction normale compte tenu des dérapages budgétaires et financiers massifs à l'issue de la saison 2025-26 et aggravé par le non-respect du ratio entre la masse salariale et les revenus. L'exclusion semblait inévitable. Frank et moi-même avons exposé nos arguments à l'UEFA afin de l’éviter. On avait un très fort risque sur l’UEFA. Pour moi, l'exclusion n'aurait fait qu'aggraver les problèmes, elle aurait eu un effet de choc sur le club, ses supporters, ses sponsors, sans apporter aucune solution pour résoudre la crise. Ça aurait été vécu comme le point d'orgue calamiteux d'une saison calamiteuse, une espèce d'humiliation. Il fallait tout faire pour éviter ça. Ce n'était pas forcément l'avis de tout le monde ».
« Les conséquences pourraient être bien pires que l'exclusion de coupe d’Europe »
L’OM l’a donc échappé belle en évitant cette exclusion de la Coupe d’Europe. Mais voilà qu’une grosse menace plane encore et toujours au-dessus du club phocéen. En effet, dans la suite de son entretien, Stéphane Richard a confié : « Il était facile de penser qu'une exclusion aurait envoyé un signal sur la nécessité d'en finir avec la gestion des années précédentes, qu'on aurait pu se concentrer sur la Ligue 1, qu'on aurait pu dédramatiser le recrutement à venir... Ce sont des arguments qui peuvent s'en-tendre, mais ils ne sont pas suffisants. S'il n'y a pas de Ligue Europa, déjà, il n'y a pas les revenus qui en découlent. On a mérité d'y participer, on s'est battu sur les derniers matches. Cela n'aurait résolu aucun problème, au contraire cela aurait eu un effet très négatif sur les revenus, la dynamique, le recrutement du coach... L'UEFA a finalement entendu les arguments que nous avons présentés avec Frank, en prenant également en compte la situation du football français face à des droits. TV historiquement bas. La sanction est tombée, elle est difficile, même si l'amende avait déjà été en partie provisionnée. On a un peu de temps devant nous, deux saisons pour démontrer qu'on a la capacité et la volonté de revenir dans les clous et éviter l'exclusion en 2028-29. Mais si nous ne sommes pas capables de revenir à un modèle soutenable pour l'OM, les conséquences pourraient être bien pires que l'exclusion de coupe d’Europe ».