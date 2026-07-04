L’exclusion de la Coupe d’Europe évitée : «Des conséquences bien pires» menacent l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans le collimateur de l’UEFA, l’OM était notamment sous la menace d’une exclusion de la Coupe d’Europe. Finalement sanctionné d’une amende de 10M€, le club phocéen disputera bien l’Europa League la saison prochaine. Mais voilà que la formation olympienne est encore loin d’être sortie d’affaire. Et comme l’a annoncé Stéphane Richard, l’OM risquerait encore très gros si la tendance n’est pas inversée.

En finissant 5ème de Ligue 1, l’OM a donc validé son ticket pour la prochaine Europa League. Une compétition que le club phocéen disputera bel et bien. En effet, ces derniers jours, la formation marseillaise était dans l’attente du verdit de l’UEFA concernant son sort. N’ayant pas respecté ses engagements financiers, l’OM était notamment sous le coup d’une exclusion de la Coupe d’Europe. Finalement, la sanction est tombée : Marseille a écopé d’une amende de 10M€.

« L'OM devait être exclu dès la saison prochaine de compétitions européennes » Nouveau président de l’OM, Stéphane Richard est revenu ce samedi auprès de La Provence sur cette sanction de l’UEFA. C’est alors qu’il a expliqué dans un premier temps : « L'OM devait être exclu dès la saison prochaine de compétitions européennes, c'était la sanction normale compte tenu des dérapages budgétaires et financiers massifs à l'issue de la saison 2025-26 et aggravé par le non-respect du ratio entre la masse salariale et les revenus. L'exclusion semblait inévitable. Frank et moi-même avons exposé nos arguments à l'UEFA afin de l’éviter. On avait un très fort risque sur l’UEFA. Pour moi, l'exclusion n'aurait fait qu'aggraver les problèmes, elle aurait eu un effet de choc sur le club, ses supporters, ses sponsors, sans apporter aucune solution pour résoudre la crise. Ça aurait été vécu comme le point d'orgue calamiteux d'une saison calamiteuse, une espèce d'humiliation. Il fallait tout faire pour éviter ça. Ce n'était pas forcément l'avis de tout le monde ».