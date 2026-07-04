«L'exclusion semblait inévitable» : L’OM a eu chaud, une «humiliation» a été évitée de justesse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir fini 5ème de la dernière saison de Ligue 1, l’OM disputera bel et bien l’Europa League la saison prochaine. Pourtant, le club phocéen était menacé d’une exclusion en se retrouvant dans le collimateur de l’UEFA. Alors que Marseille a finalement écopé d’une amende, le pire était à redouter comme l’a expliqué Stéphane Richard et voilà que ça aurait été catastrophique selon le président de l’OM.

N’ayant pas respecté ses engagements financiers auprès de l’UEFA, l’OM était menacé d’une exclusion de la Coupe d’Europe la saison prochaine. Sur la Canebière, on retenait son souffle et on croisait alors les doigts pour éviter cette terrible sanction. Le verdict a fini par tomber et voilà que le club phocéen a écopé d’une amende de 10M€ et d’une exclusion en sursis. L’OM l’a échappé belle…

« L'OM devait être exclu dès la saison prochaine de compétitions européennes » Au cours d’un entretien accordé ce samedi à La Provence, Stéphane Richard est justement revenu sur cette sanction de l’UEFA. Et comme l’a révélé le président de l’OM, il était bel et bien prévu que le club phocéen soit exclu de la prochain Europa League : « L'OM devait être exclu dès la saison prochaine de compétitions européennes, c'était la sanction normale compte tenu des dérapages budgétaires et financiers massifs à l'issue de la saison 2025-26 et aggravé par le non-respect du ratio entre la masse salariale et les revenus. L'exclusion semblait inévitable. Frank et moi-même avons exposé nos arguments à l'UEFA afin de l’éviter. On avait un très fort risque sur l’UEFA ».