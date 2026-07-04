Mercato : Ce joueur rêve de quitter l’OM !

Ce n’est pas un secret mais cet été, l’OM va devoir enregistrer plusieurs ventes importantes au sein de son effectif. Cependant, le club phocéen ne veut pas non plus vendre l’intégralité de son vestiaire et souhaite temporiser avec certains joueurs comme Pierre-Emile Hojberg, qui rêve de partir vers un club italien. Explications.
Le mercato estival de l’OM risque d’être particulier. Alors que cette semaine, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc, Marseille doit vendre sur cette période du marché des transferts afin de se mettre aux normes indiquées par la DNCG. Si plusieurs ventes importantes sont attendues au sein de l’effectif cet été, la direction marseillaise ne souhaite pas non plus se précipiter dans ce procédé comme indiqué par RMC Sport ce vendredi soir.
Hojberg rêve de rejoindre un grand club italien
Si le média indique qu’aucun joueur de l’effectif n’est considéré comme intransférable en cas de belles offres, l’OM ne souhaite pas non plus tout chambouler. En ce sens, la direction a fait passer le message que tout le monde ne pourra pas partir cet été, ce qui a également comme objectif de faire comprendre à certains joueurs dont fait partie Pierre-Emile Hojberg qu’ils ne devront pas jouer la montre concernant leur avenir. Et pour cause, le milieu de terrain danois dispose d’une bonne offre de l’Atalanta selon RMC, mais ce dernier souhaite absolument rejoindre un grand club italien cet été mais attends encore la bonne offre.
L’OM espère de belles offres et se méfie concernant ses joueurs
Le média indique également que des sollicitations en provenance du Golfe ont eu lieu concernant Pierre-Emile Hojberg, qui n’est pas intéressé par ces dernières, l’international Danois arrivé en 2024 à l’OM rêvant de rallier un cador de Serie A. Cela démontre que malgré cette nécessité de vendre, le club marseillais saura également trier dans les envies de départ de ses joueurs afin de prendre la meilleure décision possible.