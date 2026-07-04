Mercato : Ce joueur rêve de quitter l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret mais cet été, l’OM va devoir enregistrer plusieurs ventes importantes au sein de son effectif. Cependant, le club phocéen ne veut pas non plus vendre l’intégralité de son vestiaire et souhaite temporiser avec certains joueurs comme Pierre-Emile Hojberg, qui rêve de partir vers un club italien. Explications.

Le mercato estival de l’OM risque d’être particulier. Alors que cette semaine, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc, Marseille doit vendre sur cette période du marché des transferts afin de se mettre aux normes indiquées par la DNCG. Si plusieurs ventes importantes sont attendues au sein de l’effectif cet été, la direction marseillaise ne souhaite pas non plus se précipiter dans ce procédé comme indiqué par RMC Sport ce vendredi soir.

Hojberg rêve de rejoindre un grand club italien Si le média indique qu’aucun joueur de l’effectif n’est considéré comme intransférable en cas de belles offres, l’OM ne souhaite pas non plus tout chambouler. En ce sens, la direction a fait passer le message que tout le monde ne pourra pas partir cet été, ce qui a également comme objectif de faire comprendre à certains joueurs dont fait partie Pierre-Emile Hojberg qu’ils ne devront pas jouer la montre concernant leur avenir. Et pour cause, le milieu de terrain danois dispose d’une bonne offre de l’Atalanta selon RMC, mais ce dernier souhaite absolument rejoindre un grand club italien cet été mais attends encore la bonne offre.