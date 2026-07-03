Christophe Galtier ciblé pour le poste d’entraîneur de l’OM, c’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Miné par ses problèmes financiers qui ont longtemps retardé l’annonce, l’OM a finalement officialisé ces derniers jours le renvoi d’Habib Beye ainsi que la nomination de Bruno Genesio pour lui succéder au poste d’entraîneur. Mais de son côté, Eric Di Meco confirme que Christophe Galtier avait également été approché par l’OM.

Ça bouge enfin à l’OM ! En plus de la toute nouvelle direction mise en place cet été avec Stéphane Richard à la présidence et Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, le club phocéen vient tout juste d’officialiser son nouvel entraîneur : Bruno Genesio. Ce dernier vient donc succéder à Habib Beye, qui n’aura tenu que six mois sur le banc de l’OM, et il semblerait que Genesio ait longtemps été mis en concurrence avec un autre profil pour ce poste…

L’OM a bel et bien songé à Galtier Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco confirme que son grand ami Christophe Galtier, ancien joueur de l’OM, était le principal concurrent de Bruno Genesio dans l’esprit des dirigeants marseillais : « Il n’y avait pas cinquante coachs sur la liste. D’après ce que j’ai compris, il y avait Bruno et Christophe Galtier. C’est Bruno qui devient le coach de l’OM », assure Di Meco sur la piste Galtier.