Christophe Galtier ciblé pour le poste d’entraîneur de l’OM, c’est confirmé !

Miné par ses problèmes financiers qui ont longtemps retardé l’annonce, l’OM a finalement officialisé ces derniers jours le renvoi d’Habib Beye ainsi que la nomination de Bruno Genesio pour lui succéder au poste d’entraîneur. Mais de son côté, Eric Di Meco confirme que Christophe Galtier avait également été approché par l’OM.
Ça bouge enfin à l’OM ! En plus de la toute nouvelle direction mise en place cet été avec Stéphane Richard à la présidence et Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, le club phocéen vient tout juste d’officialiser son nouvel entraîneur : Bruno Genesio. Ce dernier vient donc succéder à Habib Beye, qui n’aura tenu que six mois sur le banc de l’OM, et il semblerait que Genesio ait longtemps été mis en concurrence avec un autre profil pour ce poste…
L’OM a bel et bien songé à Galtier
Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco confirme que son grand ami Christophe Galtier, ancien joueur de l’OM, était le principal concurrent de Bruno Genesio dans l’esprit des dirigeants marseillais : « Il n’y avait pas cinquante coachs sur la liste. D’après ce que j’ai compris, il y avait Bruno et Christophe Galtier. C’est Bruno qui devient le coach de l’OM », assure Di Meco sur la piste Galtier.
Lorenzi s’est expliqué sur Genesio
Et dans le communiqué officiel, Grégory Lorenzi a justifié son choix porté sur Bruno Génésio pour cette fonction : « Le choix de Bruno Genesio s’est imposé naturellement au cours de nos échanges. Son expérience, sa connaissance du haut niveau et sa capacité à construire des équipes compétitives correspondent pleinement à l’ambition que nous portons pour l’Olympique de Marseille. Nous partageons une vision commune du football, du développement des joueurs et de la construction d’un effectif performant dans la durée. Nous allons travailler en étroite collaboration afin de bâtir un groupe capable de répondre aux exigences de ce club et aux attentes de ses supporters », a indiqué le directeur sportif de l’OM.