Bruno Genesio vient juste d’arriver : L’OM annonce déjà une nouvelle organisation !

Amadou Diawara

Passé totalement à côté de sa saison 2025-2026, l'OM de Frank McCourt a décidé de se révolutionner. En effet, le club olympien a changé à la fois de président, de directeur sportif et d'entraineur. Nommé à la place de Pablo Longoria, Stéphane Richard s'est prononcé sur les signatures de Gregory Lorenzi et de Bruno Genesio, respectivement à la place de Medhi Benatia et d'Habib Beye.

Qualifié pour la dernière Ligue des Champions, l'OM a vécu une saison 2025-2026 très difficile. En effet, le club phocéen n'a pas du tout rempli ses objectifs. Eliminé dès le premier tour de la C1, l'OM a été sorti par le Toulouse FC en quart de finale de la Coupe de France, avant de terminer à la cinquième place en Ligue 1. Par conséquent, l'écurie de Frank McCourt va devoir se contenter de la Ligue Europa lors du prochain exercice.

«J'ai l'impression que cela fait déjà 10 ans que je suis président de l'OM» A la peine en 2025-2026, l'OM a totalement changé son organigramme. En effet, Pablo Longoria a laissé sa place à Stéphane Richard à la présidence, Grégory Lorenzi succède à Medhi Benatia en tant que directeur sportif, et Bruno Genesio est le successeur d'Habib Beye sur le banc marseillais.