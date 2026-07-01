Habib Beye - Le feuilleton va continuer avec l'OM : Daniel Riolo balance tout !

Amadou Diawara

Alors qu'Habib Beye n'a pas rempli ses objectifs en 2025-2026, l'OM a décidé de le remplacer par Bruno Genesio, dont la signature a été officialisée ce mercredi matin. Toutefois, le club phocéen n'a pas encore bouclé le départ du coach sénégalais. A en croire Daniel Riolo, l'affaire pourrait se terminer devant la justice, et ce, parce que l'OM tente de licencier Habib Beye pour faute grave.

Au mois de février, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi, avant d'officialiser la signature d'Habib Beye. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye. Ce mercredi 18 février 2026 marque le retour d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille. De la verte pelouse de l’Orange Vélodrome au banc de touche de l’enceinte du boulevard Michelet, la boucle semble bouclée mais le plus dur est probablement face à lui avec un fil conducteur identique à celui qui a accompagné sa carrière de joueur : leadership, travail et passion », a communiqué le club phocéen sur son site officiel.

«Ça ouvrirait une jurisprudence complètement folle» Lorsqu'il a posé ses valises à Marseille, Habib Beye a paraphé un bail d'un an et demi. Toutefois, l'OM lui a fixé deux conditions pour rester la saison prochaine. En effet, Habib Beye devait qualifier son équipe pour la finale de la Coupe de France et pour la prochaine Ligue des Champions. Alors qu'aucune de ces deux missions n'a été remplie, le Sénégalais vient d'être remplacé par Bruno Genesio, qui a signé officiellement ce mercredi matin. Cependant, le départ d'Habib Beye est encore loin d'être bouclé.