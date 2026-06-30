Habib Beye ne veut pas partir : L’OM prend une décision radicale !

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n’est plus l’entraineur de l’Olympique de Marseille. Le technicien de 48 ans a été démis de ses fonctions par la nouvelle direction du club, qui peut désormais se concentrer sur la signature d’un Bruno Genesio annoncé déjà depuis plusieurs semaines.

A Marseille, on veut clairement ouvrir un nouveau cycle. Annoncé depuis plusieurs semaines, le départ d’Habib Beye a été officialisé ce mardi 30 juin. Il restait encore un an de contrat à celui qui n’est désormais plus l’entraineur de l’OM après une fin de saison très compliquée, qui s’est terminée sur une cinquième place de Ligue 1.

L’OM annonce le départ de son entraineur Ce départ ne semble toutefois pas s’être fait dans les meilleurs termes. Il suffit de voir le communiqué publié par l’OM, étonnamment court. « L’Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le Club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière » a tout simplement écrit le club marseillais, mettant fin à une aventure qui n’aura finalement duré que quelques mois. Désormais libre, Habib Beye pourra se trouver un nouveau club pour la saison prochaine.