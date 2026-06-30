Transfert de Mason Greenwood : L’OM hausse le ton, ça part au clash ?

Axel Cornic

Cela fait déjà plusieurs semaines que la presse italienne parle de Mason Greenwood, dont le transfert est devenu un véritable feuilleton. L’AS Roma aurait déjà trouvé un accord avec l’entourage du joueur, sur un contrat de cinq ans ou quatre ans plus un supplémentaire en option et un salaire autour des 5M€. Mais tout cela ne semble pas vraiment plaire à l’Olympique de Marseille.

Mis en garde par l’UEFA, les dirigeants de l’OM savent très bien qu’ils devront négocier le départ de plusieurs joueurs lors de ce mercato estival. Et le premier candidat n’est autre que Mason Greenwood, qui devrait vraisemblablement quitter le club phocéen deux ans après son arrivée, direction la Serie A.

La Roma aurait déjà un accord avec Greenwood La presse italienne assure en effet que l’AS Roma tiendrait la corde pour le transfert de Greenwood, grande priorité de l’entraineur Gian Piero Gasperini. Un accord aurait été trouvé avec le joueur et son entourage il y a plusieurs semaines déjà, mais de l’autre côté des Alpes on explique que ce dossier bloquerait sur l’indemnité de transfert. L’OM réclamerait en effet entre 50 et 55M€, ce qui serait une vente record. Mais les Romains ne seraient pour le moment pas disposés à aller au-delà des 40M€, puisqu’ils sont eux aussi dans le viseur de l’UEFA.