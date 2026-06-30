«Il va bientôt signer» : Transfert imminent au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir officialisé la vente de Gonçalo Ramos à l'AC Milan, le PSG va poursuivre son dégraissage. En effet, plusieurs ventes sont encore attendues, et celle de Randal Kolo Muani serait même proche d'aboutir. L'attaquant français se rapproche d'un retour à la Juventus.

Cet été, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato, et cela a déjà débuté puisque dans le sens des départs, ça commence à sérieusement bouger. En effet, Gonçalo Ramos s'est officiellement engagé avec l'AC Milan. Un transfert estimé à 70M€ hors bonus. Dans le même temps, Lee Kang-In se rapprocherait sérieusement de l'Atlético de Madrid. Mais ce n'est pas tout puisque Randal Kolo Muani serait également plus que jamais sur le départ.

Kolo Muani tout proche de la Juve ? D'ailleurs, d'après le directeur sportif Malu Mpasinkatu, le transfert de Randal Kolo Muani vers la Juventus serait même très proche. « Je pense que Kolo Muani va bientôt rejoindre Turin. On parle de lui en ce moment et on continuera d'en parler, mais le Français veut absolument jouer à la Juve, et avec une année supplémentaire, je pense que le club sera plus flexible dans les négociations », assure-t-il au micro de Radio Bianconera lors de l'émission Cose di calcio.