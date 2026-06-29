La rencontre qui a tout changé : Dimitri Payet raconte son coup de foudre à l'OM

Dimitri Payet a connu une première histoire à l'OM entre 2013 et 2015 avant de revenir dans la cité phocéenne entre 2017 et 2023. Deux périodes pour deux coachs différents qui ont laissé une trace indélébile dans la mémoire de l'ex-meneur de jeu de l'Olympique de Marseille : Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli. Pour M6, Payet leur a rendu hommage.
L'histoire d'amour entre Dimitri Payet et l'OM se divise en deux parties. La première a été le synonyme d'un coup de foudre. Lors de la dernière saison du milieu offensif retraité de son premier passage à l'Olympique de Marseille, Payet a évolué sous la houlette de Marcelo Bielsa. Le sélectionneur de l'Uruguay pendant cette Coupe du monde 2026 a tout bonnement offert une tout autre vision du football au Réunionnais.
«Marcelo Bielsa est le coach qui m'a transformé»
C'est ce que Dimitri Payet a tenu à faire savoir lors de son intervention sur les antennes de M6, diffuseur de ce Mondial 2026, samedi. « Marcelo Bielsa est le coach qui m'a transformé ». Six ans après sa séparation avec Bielsa, Payet ayant voyagé à Londres du côté de West Ham pendant une saison et demi avant de revenir à l'OM, l'ancien meneur de jeu du club marseillais a témoigné de la venue de Jorge Sampaoli sur le banc de touche de l'équipe phocéene. « Jorge Sampaoli est celui qui a le plus récolté les fruits de ce travail ».
«Il a su parler à l'enfant en moi»
En jouant pour Jorge Sampaoli, Dimitri Payet a eu la possibilité de montrer le meilleur de son potentiel sur un terrain de football selon son analyse quelques semaines après avoir annoncé la fin de sa carrière au Vélodrome sur les antennes de Ligue 1+. « Il a su parler à l'enfant en moi en me disant : 'J'ai envie que tu sois heureux sur le terrain.' Il a la vision du foot se rapproche le plus de la mienne ».