La rencontre qui a tout changé : Dimitri Payet raconte son coup de foudre à l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dimitri Payet a connu une première histoire à l'OM entre 2013 et 2015 avant de revenir dans la cité phocéenne entre 2017 et 2023. Deux périodes pour deux coachs différents qui ont laissé une trace indélébile dans la mémoire de l'ex-meneur de jeu de l'Olympique de Marseille : Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli. Pour M6, Payet leur a rendu hommage.

L'histoire d'amour entre Dimitri Payet et l'OM se divise en deux parties. La première a été le synonyme d'un coup de foudre. Lors de la dernière saison du milieu offensif retraité de son premier passage à l'Olympique de Marseille, Payet a évolué sous la houlette de Marcelo Bielsa. Le sélectionneur de l'Uruguay pendant cette Coupe du monde 2026 a tout bonnement offert une tout autre vision du football au Réunionnais.

«Marcelo Bielsa est le coach qui m'a transformé» C'est ce que Dimitri Payet a tenu à faire savoir lors de son intervention sur les antennes de M6, diffuseur de ce Mondial 2026, samedi. « Marcelo Bielsa est le coach qui m'a transformé ». Six ans après sa séparation avec Bielsa, Payet ayant voyagé à Londres du côté de West Ham pendant une saison et demi avant de revenir à l'OM, l'ancien meneur de jeu du club marseillais a témoigné de la venue de Jorge Sampaoli sur le banc de touche de l'équipe phocéene. « Jorge Sampaoli est celui qui a le plus récolté les fruits de ce travail ».