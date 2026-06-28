OM : Ce départ à l’étranger est validé par la direction !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le départ d’Habib Beye et l’arrivée de Bruno Genesio n’ont toujours pas été officialisés, les joueurs de l’OM feront leur retour à l’entraînement début juillet. Et pour préparer la saison prochaine, ils effectueront notamment un stage en Côte d’Ivoire, qui est d’ailleurs un des partenaires du club depuis plusieurs années.

Maintenant qu’il connaît les sanctions de l’UEFA et de la DNCG, l’OM peut se projeter sur la saison prochaine. Marseille a écopé d’une amende de 10M€ et d’une exclusion avec sursis de la Ligue Europa par l’instance européenne, tandis que le gendarme du football français a prononcé, vendredi, un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations » du club, qui peut désormais préparer l’exercice 2025-2026, bien que sa marge de manoeuvre sera limitée et ses dépenses scrutées de près.

L’OM partira en stage de pré-saison en Côte d’Ivoire En attendant de savoir à quoi ressemblera l’effectif, ceux qui seront encore à l’OM prendront en tout cas la direction de la Côte d’Ivoire. Comme indiqué par Foot Mercato, l’OM y partira en stage de pré-saison. Avant cela, les Olympiens feront leur retour à la Commanderie début juillet, entre le 5 et le 7, pour les habituels tests physiques. Reste à savoir si, d’ici là, le club aura enfin réglé la question de son entraîneur.