OM : Ce départ à l’étranger est validé par la direction !

Si le départ d’Habib Beye et l’arrivée de Bruno Genesio n’ont toujours pas été officialisés, les joueurs de l’OM feront leur retour à l’entraînement début juillet. Et pour préparer la saison prochaine, ils effectueront notamment un stage en Côte d’Ivoire, qui est d’ailleurs un des partenaires du club depuis plusieurs années.
Maintenant qu’il connaît les sanctions de l’UEFA et de la DNCG, l’OM peut se projeter sur la saison prochaine. Marseille a écopé d’une amende de 10M€ et d’une exclusion avec sursis de la Ligue Europa par l’instance européenne, tandis que le gendarme du football français a prononcé, vendredi, un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations » du club, qui peut désormais préparer l’exercice 2025-2026, bien que sa marge de manoeuvre sera limitée et ses dépenses scrutées de près.
L’OM partira en stage de pré-saison en Côte d’Ivoire
En attendant de savoir à quoi ressemblera l’effectif, ceux qui seront encore à l’OM prendront en tout cas la direction de la Côte d’Ivoire. Comme indiqué par Foot Mercato, l’OM y partira en stage de pré-saison. Avant cela, les Olympiens feront leur retour à la Commanderie début juillet, entre le 5 et le 7, pour les habituels tests physiques. Reste à savoir si, d’ici là, le club aura enfin réglé la question de son entraîneur.
L’OM doit encore régler le départ de Beye
Car, si on sait depuis plusieurs semaines que Bruno Genesio devrait être l’entraîneur de l’OM la saison prochaine, l’officialisation de son arrivée se fait toujours attendre, ainsi que le départ d’Habib Beye. Ce dernier a même commencé à préparer la saison prochaine comme si de rien n’était, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2027. Selon La Provence, les dirigeants marseillais ont récemment entamé des premières discussions dans l’optique d’une séparation. En ce sens, le technicien sénégalais devrait percevoir une indemnité estimée à 500 000€.