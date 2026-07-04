Bruno Genesio à l’OM : Samir Nasri lance un avertissement !

Alors que Bruno Genesio vient tout juste d’officialiser son arrivée au poste d’entraîneur de l’OM, certains observateurs estiment que le profil du technicien français ramènera du calme et de la sérénité au sein du club phocéen. Mais selon Samir Nasri, Genesio est un faux calme et pourrait lui aussi bouillonner avec tout ce contexte autour de l’OM.
Et encore un changement d’entraîneur pour l’OM ! Moins de six mois après sa nomination, Habib Beye a donc été limogé ces derniers jours, et comme prévu, c’est donc Bruno Genesio qui a été choisi pour lui succéder. L’ancien entraîneur du LOSC tentera de redresser la barre sportivement pour l’OM, mais Samir Nasri a lancé un avertissement au micro de Canal + : contrairement aux apparence, Genesio n’a rien d’un entraîneur très calme.
« C’est un faux calme Bruno Genesio »
Malgré tout, Nasri ne cache pas son enthousiasme à l’idée de voir débarquer Bruno Genesio à l’OM : « C’est un choix que j’approuve. Quelqu’un qui a fait ses preuves dans le championnat de France. Quelqu’un qui, j’espère, va pouvoir apporter un peu de sérénité et de calme, même si c’est un faux calme Bruno Genesio. Je fais confiance, en plus il arrive souvent à faire des miracles avec peu, avec une équipe faite de bric et de broc. Et là, compte tenu des sanctions un petit peu financières à l’encontre de l’OM, il va devoir faire un petit miracle, donc je lui souhaite bonne chance », annonce l’ancien meneur de jeu, formé à l’OM.
« J’ai été séduit par le défi »
Dans le communiqué officiel annonçant sa nomination, Bruno Genesio s’était justement exprimé sur son arrivée à l’OM : « J’ai choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille parce que j’ai été séduit par le défi qui m’a été présenté. L’OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l’Olympique de Marseille », a-t-il confié.