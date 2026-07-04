Bruno Genesio à l’OM : Samir Nasri lance un avertissement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Bruno Genesio vient tout juste d’officialiser son arrivée au poste d’entraîneur de l’OM, certains observateurs estiment que le profil du technicien français ramènera du calme et de la sérénité au sein du club phocéen. Mais selon Samir Nasri, Genesio est un faux calme et pourrait lui aussi bouillonner avec tout ce contexte autour de l’OM.

Et encore un changement d’entraîneur pour l’OM ! Moins de six mois après sa nomination, Habib Beye a donc été limogé ces derniers jours, et comme prévu, c’est donc Bruno Genesio qui a été choisi pour lui succéder. L’ancien entraîneur du LOSC tentera de redresser la barre sportivement pour l’OM, mais Samir Nasri a lancé un avertissement au micro de Canal + : contrairement aux apparence, Genesio n’a rien d’un entraîneur très calme.

« C’est un faux calme Bruno Genesio » Malgré tout, Nasri ne cache pas son enthousiasme à l’idée de voir débarquer Bruno Genesio à l’OM : « C’est un choix que j’approuve. Quelqu’un qui a fait ses preuves dans le championnat de France. Quelqu’un qui, j’espère, va pouvoir apporter un peu de sérénité et de calme, même si c’est un faux calme Bruno Genesio. Je fais confiance, en plus il arrive souvent à faire des miracles avec peu, avec une équipe faite de bric et de broc. Et là, compte tenu des sanctions un petit peu financières à l’encontre de l’OM, il va devoir faire un petit miracle, donc je lui souhaite bonne chance », annonce l’ancien meneur de jeu, formé à l’OM.