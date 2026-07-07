OM - Greenwood : Un transfert tombe à l'eau à cause d'un joueur du PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec sa situation financière actuelle, l'OM devrait notamment se séparer de Mason Greenwood dans les semaines à venir. Encore faut-il trouver un club enclin à s'aligner sur les demandes des Phocéens qui attendraient 55M€ pour l'Anglais. Ça aurait pu être le cas de l'Atlético de Madrid, mais voilà que l'arrivée imminente de Kang-in Lee chez les Colchoneros rebattrait totalement les cartes.

Alors que l'OM a repris le chemin de l'entraînement, Mason Greenwood était bien là avec le reste de l'effectif de Bruno Genesio. Mais voilà que l'Anglais ne devrait pas s'éterniser à Marseille. En effet, compte tenu de la situation financière actuelle du club phocéen, la vente du numéro 10 marseillais est devenue inévitable. Greenwood est donc appelé à quitter l'OM, mais reste à trouver le club qui l'accueillera. Alors qu'on parle beaucoup de l'AS Rome, il était également question d'un intérêt de l'Atlético de Madrid dernièrement.

L'Atlético de Madrid, c'est fini ? Mason Greenwood évoluera-t-il alors sous les ordres de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid ? Pas sûr... Et tout ça pourrait être à cause d'un joueur du PSG. En effet, l'arrivée de Kang-in Lee chez les Colchoneros serait imminente. Devant pallier le départ d'Antoine Griezmann, le club madrilène aurait donc choisi le Sud-Coréen, lâchant pour cela environ 40M€. Et voilà que selon Alfredo Pedulla, cette arrivée de Lee à l'Atlético de Madrid mettrait quasiment un terme à la piste Greenwood.