OM - Greenwood : Un transfert tombe à l'eau à cause d'un joueur du PSG ?

Avec sa situation financière actuelle, l'OM devrait notamment se séparer de Mason Greenwood dans les semaines à venir. Encore faut-il trouver un club enclin à s'aligner sur les demandes des Phocéens qui attendraient 55M€ pour l'Anglais. Ça aurait pu être le cas de l'Atlético de Madrid, mais voilà que l'arrivée imminente de Kang-in Lee chez les Colchoneros rebattrait totalement les cartes.
Alors que l'OM a repris le chemin de l'entraînement, Mason Greenwood était bien là avec le reste de l'effectif de Bruno Genesio. Mais voilà que l'Anglais ne devrait pas s'éterniser à Marseille. En effet, compte tenu de la situation financière actuelle du club phocéen, la vente du numéro 10 marseillais est devenue inévitable. Greenwood est donc appelé à quitter l'OM, mais reste à trouver le club qui l'accueillera. Alors qu'on parle beaucoup de l'AS Rome, il était également question d'un intérêt de l'Atlético de Madrid dernièrement.
L'Atlético de Madrid, c'est fini ?
Mason Greenwood évoluera-t-il alors sous les ordres de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid ? Pas sûr... Et tout ça pourrait être à cause d'un joueur du PSG. En effet, l'arrivée de Kang-in Lee chez les Colchoneros serait imminente. Devant pallier le départ d'Antoine Griezmann, le club madrilène aurait donc choisi le Sud-Coréen, lâchant pour cela environ 40M€. Et voilà que selon Alfredo Pedulla, cette arrivée de Lee à l'Atlético de Madrid mettrait quasiment un terme à la piste Greenwood.
« Je refuse que l'on brade nos meilleurs joueurs »
Ayant repris l'entraînement avec l'OM, Mason Greenwood reste donc pour le moment un joueur du club phocéen. Et voilà qu'à Marseille, on ne compte visiblement faire aucun cadeau malgré la situation actuelle. Alors que la barre aurait été fixée à 55M€, bonus compris, il n'est pas question de brader Greenwood. « Nous devons nous séparer d'un certain nombre de joueurs, pour rétablir l'équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d'euros par an. Mais on doit tout de même construire une équipe compétitive, d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, je refuse que l'on brade nos meilleurs joueurs », assurait Stéphane Richard, nouveau président de l'OM.