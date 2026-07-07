OM : Le transfert de Mason Greenwood est imminent, voilà la preuve !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2029, Mason Greenwood fait beaucoup parler de lui en ce début de mercato estival. L’Olympique de Marseille a grandement besoin de vendre face à la menace de l’UEFA et l'ailier anglais semble être le candidat parfait au départ, avec plusieurs clubs qui aimeraient s’attacher ses services.

La saison prochaine, on ne devrait pas le voir sous le maillot de l’OM. En tout cas, les chances sont très minces, puisque Mason Greenwood est annoncé en instance de départ du côté de Marseille, où la nouvelle direction souhaite boucler plusieurs ventes.

« On a beaucoup de ventes à réaliser » Lors d’un long entretien accordé à La Provence tout récemment, le nouveau président de l’OM a confirmé cette tendance. « On a beaucoup de ventes à réaliser et un recrutement à mener : on ne va pas faire que vendre ! Il va y avoir un remaniement profond de l’équipe, Greg (Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif) est au travail depuis son arrivée, avec le reste de l’équipe » a expliqué Stéphane Richard. « Le chantier paraît immense, mais 80% du volume de vente espéré sur le mercato repose sur quelques joueurs. Je pense qu’on va réussir à en vendre quelques-uns, on trouvera peut-être des accords avec d’autres. L’objectif est de baisser drastiquement la masse salariale ».