OM : Le transfert de Mason Greenwood est imminent, voilà la preuve !

Sous contrat jusqu’en 2029, Mason Greenwood fait beaucoup parler de lui en ce début de mercato estival. L’Olympique de Marseille a grandement besoin de vendre face à la menace de l’UEFA et l'ailier anglais semble être le candidat parfait au départ, avec plusieurs clubs qui aimeraient s’attacher ses services.
La saison prochaine, on ne devrait pas le voir sous le maillot de l’OM. En tout cas, les chances sont très minces, puisque Mason Greenwood est annoncé en instance de départ du côté de Marseille, où la nouvelle direction souhaite boucler plusieurs ventes.
« On a beaucoup de ventes à réaliser »
Lors d’un long entretien accordé à La Provence tout récemment, le nouveau président de l’OM a confirmé cette tendance. « On a beaucoup de ventes à réaliser et un recrutement à mener : on ne va pas faire que vendre ! Il va y avoir un remaniement profond de l’équipe, Greg (Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif) est au travail depuis son arrivée, avec le reste de l’équipe » a expliqué Stéphane Richard. « Le chantier paraît immense, mais 80% du volume de vente espéré sur le mercato repose sur quelques joueurs. Je pense qu’on va réussir à en vendre quelques-uns, on trouvera peut-être des accords avec d’autres. L’objectif est de baisser drastiquement la masse salariale ».
Un départ déjà acté pour Mason Greenwood
Justement, Mason Greenwood pourrait à lui tout seul arranger une bonne partie des problèmes marseillais. A Marseille, on rêve de boucler un transfert autour des 50 ou 55M€, ce qui ferait de lui la plus grosse vente jamais réalisée dans l’histoire du club. L’AS Roma serait notamment intéressée, mais pour le moment son offre serait encore loin des exigences de de l’OM. Il Corriere dello Sport assure tout de même qu’un départ serait bel et bien au programme, puisque la star de 24 ans ne devrait pas participer à la tournée en Côte d’Ivoire du 15 au 18 juillet prochains.