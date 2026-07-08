Le PSG va réclamer «une grosse somme d'argent» pour son prochain transfert : Vers un mercato record ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a lancé son mercato en se séparant de joueurs ayant affiché leur volonté de départ. C'est le cas de Gonçalo Ramos, en attendant la vente de Lee Kang-In. Et cela permet aux Parisiens d'engendrer de belles recettes. Et ce n'est peut-être pas terminé puisque le cas Barcola pourrait faire basculer ce mercato 2026 dans la légende du PSG.

Désormais bien lancé dans son mercato, le PSG n'en très certainement pas fini. Notamment dans le sens des départs, avec la possibilité d'une nouvelle grosse vente. Et pour cause, selon les informations de Fabrizio Romano, un temps réticent à l'idée de se séparer de Bradley Barcola, le club de la capitale aurait changé d'avis et envisagerait désormais de vendre son ailier avec lequel les discussions pour une prolongation sont en stand by, pendant que Liverpool fait le forcing, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

Le PSG va réclamer une grosse somme pour Barcola... « Je vois que le nom de Barcola circule beaucoup du côté d'Arsenal et d'autres clubs. Jusqu'à la semaine dernière, il était intouchable. Et maintenant, je le vois associé à plusieurs clubs. La réalité, c'est qu'il n'est plus intouchable. Il y a une vraie possibilité pour que Barcola quitte le PSG cet été. Je maintiens mon information depuis avril et je continue de le faire. Et je vous dis de ne pas oublier Liverpool parce qu'à la fois Arsenal et Liverpool sont sur Barcola. Il est très haut sur la short-list de Liverpool depuis l'été 2025 et reste intéressé. Donc Barcola est à 100% dans le viseur de Liverpool. Je maintiens pour information. Barcola est aussi apprécié par Arsenal, mais il n'est pas la priorité. Le numéro 1 est Morgan Rodgers. Et en numéro 2 il y a Barcola. C'est donc la situation pour Arsenal, et il est important de mentionner le fait que le PSG, il n'est plus intouchable parce que les discussions pour un nouveau contrat sont complétement à l'arrêt depuis un long moment. Il n'y a donc aucun accord pour un nouveau contrat. Mais le PSG réclamera une grosse somme d'argent pour Barcola », confie-t-il sur sa chaîne YouTube.