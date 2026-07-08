Le PSG va réclamer «une grosse somme d'argent» pour son prochain transfert : Vers un mercato record ?

Cet été, le PSG a lancé son mercato en se séparant de joueurs ayant affiché leur volonté de départ. C'est le cas de Gonçalo Ramos, en attendant la vente de Lee Kang-In. Et cela permet aux Parisiens d'engendrer de belles recettes. Et ce n'est peut-être pas terminé puisque le cas Barcola pourrait faire basculer ce mercato 2026 dans la légende du PSG.
Désormais bien lancé dans son mercato, le PSG n'en très certainement pas fini. Notamment dans le sens des départs, avec la possibilité d'une nouvelle grosse vente. Et pour cause, selon les informations de Fabrizio Romano, un temps réticent à l'idée de se séparer de Bradley Barcola, le club de la capitale aurait changé d'avis et envisagerait désormais de vendre son ailier avec lequel les discussions pour une prolongation sont en stand by, pendant que Liverpool fait le forcing, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.
Le PSG va réclamer une grosse somme pour Barcola...
« Je vois que le nom de Barcola circule beaucoup du côté d'Arsenal et d'autres clubs. Jusqu'à la semaine dernière, il était intouchable. Et maintenant, je le vois associé à plusieurs clubs. La réalité, c'est qu'il n'est plus intouchable. Il y a une vraie possibilité pour que Barcola quitte le PSG cet été. Je maintiens mon information depuis avril et je continue de le faire. Et je vous dis de ne pas oublier Liverpool parce qu'à la fois Arsenal et Liverpool sont sur Barcola. Il est très haut sur la short-list de Liverpool depuis l'été 2025 et reste intéressé. Donc Barcola est à 100% dans le viseur de Liverpool. Je maintiens pour information. Barcola est aussi apprécié par Arsenal, mais il n'est pas la priorité. Le numéro 1 est Morgan Rodgers. Et en numéro 2 il y a Barcola. C'est donc la situation pour Arsenal, et il est important de mentionner le fait que le PSG, il n'est plus intouchable parce que les discussions pour un nouveau contrat sont complétement à l'arrêt depuis un long moment. Il n'y a donc aucun accord pour un nouveau contrat. Mais le PSG réclamera une grosse somme d'argent pour Barcola », confie-t-il sur sa chaîne YouTube.
... et battre son record de vente sur un mercato ?
Fabrizio Romano ne précise pas le montant attendu par le PSG pour Bradley Barcola, mais il est impossible d'imaginer le club parisien lâcher son ailier pour moins de 100M€. Et même à ce prix-là, le club de la capitale exploserait son record de vente en un mercato qui date de l'été 2023. Cette année-là, dans la foulée de l'arrivée de Luis Enrique, le PSG avait vendu pour 210M€ avec notamment les transferts de Neymar à Al-Hilal pour 90M€ et de Marco Verratti à Al-Arabi contre un chèque de 45M€. Sans oublier El Chadaille Bitshiabu (15M€, Leipzig), Abdou Diallo (15M€, Al-Arabi), Mauro Icardi (10M€, Galatasaray) ou encore Julian Draxler (9M€, Al-Ahli) et Georginio Wijnaldum (8M€, Al-Ettifaq). Cet été, le PSG a déjà récupéré 74M€ pour le transfert de Gonçalo Ramos à l'AC Milan ainsi que 4M€ pour celui de Noham Kamara à l'OL, en attendant la vente imminente de Lee Kang-In à l'Atlético de Madrid qui devrait rapporter environ 35M€ au PSG. Par conséquent, cela fait déjà 112M€ dans les caisses parisiennes, en attendant peut-être Randal Kolo Muani et donc Bradley Barcola. Cela pourrait bien être l'été de tous les records pour le PSG.