Un attaquant qui a brillé en Ligue 1 veut jouer à l'OM : Bruno Genesio va dire oui immédiatement !

Bien décidé à tenter des coups sur le mercato, Bruno Genesio ferait le forcing en coulisses pour que l'OM tente le coup Martin Terrier. Et cela tombe bien puisque le joueur du Bayer Leverkusen serait très intéressé par la perspective de se relancer à Marseille sous les ordres d'un entraîneur qu'il connaît bien.
Cet été, l'OM va être contraint de se montrer malin sur le mercato compte tenu de l'état de ses finances. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Grégory Lorenzi a été nommé directeur sportif. L'ancien dirigeant de Brest est habitué à flairer les bonnes affaires et à travailler avec des budgets très limités. Tout comme Bruno Genesio. Le nouvel entraîneur de l'OM aurait même glissé un nom auprès de sa direction pour renforcer le secteur offensif.
Bruno Genesio réclame Martin Terrier à l'OM
En effet, selon les informations du site jeunesfooteux.com, Bruno Genesio ferait le forcing en coulisses pour convaincre l'OM de miser sur Martin Terrier qu'il a eu sous ordres au Stade Rennais. Une collaboration très efficace puisque l'attaquant français a clairement marqué les esprits en Ligue 1. Et avec les départs attendus de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, la polyvalence de Martin Terrier pourrait bien faire la différence. Et sur le plan économique, ce dossier semble également dans les cordes de l'OM puisqu'au Bayer Leverkusen, l'ancien Rennais a enchaîné les galères et les blessures, ce qui rend son transfert plus accessible.
Terrier très intéressé par l'OM ?
Et pour cause, il s'agira bien d'un pari pour celui qui n'a disputé que 33 rencontres de Bundesliga en deux saisons, dont 19 titularisations. Et Martin Terrier en a également bien conscience. C'est la raison pour laquelle, d'après les informations du Phocéen, l'ancien attaquant du Stade Rennais serait très chaud à l'idée de rejoindre l'OM cet été. L'entourage du joueur l'aurait même fait savoir à Grégory Lorenzi. Pour le moment, aucune négociation n'a toutefois été entamée, cet appel du pied n'aurait laissé personne insensible à l'OM, surtout pas Bruno Genesio, qui a une grande estime pour Martin Terrier. Reste désormais à savoir quelle sera la position du Bayer Leverkusen dans ce dossier et si le club allemand facilitera le départ de son attaquant.