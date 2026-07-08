Un attaquant qui a brillé en Ligue 1 veut jouer à l'OM : Bruno Genesio va dire oui immédiatement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à tenter des coups sur le mercato, Bruno Genesio ferait le forcing en coulisses pour que l'OM tente le coup Martin Terrier. Et cela tombe bien puisque le joueur du Bayer Leverkusen serait très intéressé par la perspective de se relancer à Marseille sous les ordres d'un entraîneur qu'il connaît bien.

Cet été, l'OM va être contraint de se montrer malin sur le mercato compte tenu de l'état de ses finances. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Grégory Lorenzi a été nommé directeur sportif. L'ancien dirigeant de Brest est habitué à flairer les bonnes affaires et à travailler avec des budgets très limités. Tout comme Bruno Genesio. Le nouvel entraîneur de l'OM aurait même glissé un nom auprès de sa direction pour renforcer le secteur offensif.

Bruno Genesio réclame Martin Terrier à l'OM En effet, selon les informations du site jeunesfooteux.com, Bruno Genesio ferait le forcing en coulisses pour convaincre l'OM de miser sur Martin Terrier qu'il a eu sous ordres au Stade Rennais. Une collaboration très efficace puisque l'attaquant français a clairement marqué les esprits en Ligue 1. Et avec les départs attendus de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, la polyvalence de Martin Terrier pourrait bien faire la différence. Et sur le plan économique, ce dossier semble également dans les cordes de l'OM puisqu'au Bayer Leverkusen, l'ancien Rennais a enchaîné les galères et les blessures, ce qui rend son transfert plus accessible.