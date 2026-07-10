De la Premier League à l'OM : Un international français réclame son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Formé au Toulouse FC avant de voyager au FC Barcelone, à Schalke 04, au Benfica Lisbonne, à l'OGC Nice jusqu'à West Ham, Jean-Clair Todibo (26 ans) serait susceptible de signer son grand retour en Ligue 1... à l'Olympique de Marseille. Ce serait son souhait après la relégation des Hammers en Championship. Néanmoins, malgré sa volonté, rien n'est joué dans ce dossier...

Une saison seulement après son transfert définitif à West Ham faisant suite à son prêt, Jean-Clair Todibo (26 ans) est bien parti pour changer d'air d'ici la clôture du mercato estival programmée pour le 1er juillet. Les Hammers ont été relégués en Championship au terme de cette saison 2025/2026. De quoi pousser l'international français aux deux capes avec l'équipe de France à se pencher sur d'autres solutions pour son avenir. Et pourquoi pas l'OM ?

De West Ham à l'OM ? Dans le jeu du DS, rubrique du Winamax FC, Benoît Trémoulinas se projetait sur une éventuelle signature de Jean-Clair Todibo à l'Olympique de Marseille. « Il descend avec West Ham. En prêt, tu ne peux pas l’acheter. Je pense que lui aussi a envie de se relancer, pourquoi pas l’OM. Il serait en France, visibilité aussi pour revenir en équipe de France. Moi je trouve ça cohérent ». Et cette simple hypothèse évoquée par l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du FC Séville serait finalement une option sérieusement prise en considération par Todibo.