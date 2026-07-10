Mercato - OM : Un journaliste annonce le nouveau club de Greenwood, son arrivée est imminente !

Alexis Brunet

Cet été, l’avenir de Mason Greenwood est l’un des sujets brillants du côté de l’OM. L’attaquant est plus que jamais sur le départ et on connaitrait d’ailleurs l’identité de son prochain club. Sauf retournement de situation, il devrait s’engager avec Fenerbahçe et il est d’ailleurs attendu en Turquie dès ce soir d’après un journaliste local.

Pour le moment, le mercato estival de l’OM n’est pas encore concrètement lancé. En proie à des difficultés financières, le club phocéen est dans l’obligation de vendre avant de pouvoir acheter et Mason Greenwood est poussé vers la sortie. Il faut dire que l’Anglais est le joueur avec la plus grande valeur marchande de l’effectif marseillais et il pourrait rapporter pas loin de 50M€ à la formation olympienne, qui sera entraînée par Bruno Genesio la saison prochaine.

Greenwood direction Fenerbahçe ? Fort de deux très bonnes saisons avec l’OM, Mason Greenwood est un homme courtisé et son transfert serait en passe d’être bouclé. Alors que l’AS Rome et l’Atlético de Madrid s’intéressaient à son profil, ce serait finalement Fenerbahçe qui devrait avoir le dernier mot dans ce dossier. Selon le journaliste Talha Arslan, l’ancien joueur de Manchester United est d’ailleurs attendu ce soir en Turquie et il devrait plus précisément atterrir à l’aéroport Atatürk d'Istanbul à 23H45.