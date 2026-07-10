OM - Mason Greenwood : Un club étranger a trouvé le joueur parfait pour le remplacer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Mason Greenwood ne cesse de connaître des rebondissements. Et pour cause, le numéro 10 de l'OM devrait s'engager avec Fenerbahçe alors qu'il semblait être destiné à un transfert à l'AS Roma. Une situation qui pousse le club italien à trouver un plan B. Et cela pourrait même être encore mieux.

Cet été, l'OM est contraint de vendre pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale afin d'éviter les éventuelles sanctions de la DNCG et de l'UEFA. Dans cette optique, Mason Greenwood est apparu rapidement comme le joueur à vendre en priorité. Un feuilleton qui devrait prochainement aboutir puisque Fenerbahçe s'apprêterait à lâcher plus de 40M€ pour le recruter.

Moreira le plan B de l'AS Roma ? Et c'est un petit rebondissement dans ce dossier puisque Mason Greenwood était attendu à l'AS Roma depuis l'ouverture du mercato. Et pour cause, il était la grande priorité de Gian Piero Gasperini qui voulait en faire la star de son attaque. Mais le club italien va donc devoir activer un plan B et selon les informations du Corriere dello Sport, la Roma s'intéresserait désormais à Diego Moreira qui sort d'une très belle saison à Strasbourg.