OM - Mason Greenwood : Un club étranger a trouvé le joueur parfait pour le remplacer !

L'avenir de Mason Greenwood ne cesse de connaître des rebondissements. Et pour cause, le numéro 10 de l'OM devrait s'engager avec Fenerbahçe alors qu'il semblait être destiné à un transfert à l'AS Roma. Une situation qui pousse le club italien à trouver un plan B. Et cela pourrait même être encore mieux.
Cet été, l'OM est contraint de vendre pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale afin d'éviter les éventuelles sanctions de la DNCG et de l'UEFA. Dans cette optique, Mason Greenwood est apparu rapidement comme le joueur à vendre en priorité. Un feuilleton qui devrait prochainement aboutir puisque Fenerbahçe s'apprêterait à lâcher plus de 40M€ pour le recruter.
Moreira le plan B de l'AS Roma ?
Et c'est un petit rebondissement dans ce dossier puisque Mason Greenwood était attendu à l'AS Roma depuis l'ouverture du mercato. Et pour cause, il était la grande priorité de Gian Piero Gasperini qui voulait en faire la star de son attaque. Mais le club italien va donc devoir activer un plan B et selon les informations du Corriere dello Sport, la Roma s'intéresserait désormais à Diego Moreira qui sort d'une très belle saison à Strasbourg.
«Un profil qui correspond parfaitement à la philosophie de Gasperini»
Et alors que cela pourrait ressembler une solution de repli, le journaliste italien Paolo Marcacci assure au contraire que c'est le joueur parfait. « Moreira est un grand joueur, un profil qui correspond parfaitement à la philosophie de Gasperini. Sa cote a grimpé entre-temps, notamment grâce à la Coupe du monde, mais il faut voir : cela vaut pour Nusa, pour Garnacho et aussi pour d’autres. Et puis il y a Tresoldi, qui a réalisé un beau championnat. Gasperini peut faire de Moreira un joueur encore plus complet. Le salaire de Greenwood est hors de portée des clubs italiens, mais il renonce à la Ligue des champions », lance-t-il au micro de Radio Radio.