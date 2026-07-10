Transferts : Kylian Mbappé a négocié en secret dans un avion, «personne ne devait nous voir»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour la 8ème fois de la compétition, Kylian Mbappé a marqué jeudi pendant le quart de finale de cette Coupe du monde 2026 entre l'équipe de France et le Maroc (2-0). Une victoire à laquelle Jürgen Klopp a assisté en sa qualité de consultant pour Magenta Sport. Un contexte parfait selon lui pour évoquer sa tentative de signature assez unique de Kylian Mbappé à Liverpool en 2017.

Lors de cette Coupe du monde 2026, l'Allemagne a été éliminée de manière prématurée dès les 1/16èmes de finale contre le Paraguay (1-1 puis 3-4 aux tirs au but). Ce qui a engendré le départ du sélectionneur de la Mannschaft. Qui pour remplacer Julian Nagelsmann ? Actuel consultant pour Magenta Sport pendant ce Mondial sur le sol américain, Jürgen Klopp occupe à l'année la fonction de directeur mondial du football de Red Bull. Mais il se trouve, selon Sky Deutschland qu'il se serait mis d'accord avec la Fédération allemande de football pour s'occuper de l'équipe nationale jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2030.

«C’était le transfert le plus cher de ma vie qui n’ait jamais abouti» Présent au Gillette Stadium jeudi à Foxborough afin de couvrir le quart de finale de Coupe du monde entre l'équipe de France et le Maroc pour Magenta Sport, Jürgen Klopp a profité de cette affiche dans l'optique de raconter une anecdote sur sa tentative de recrutement de Kylian Mbappé à l'été 2017 lorsqu'il était encore un joueur de l'AS Monaco. En poste à Liverpool depuis près de deux ans, Klopp avait fait des pieds et des mains pour faire de lui un joueur des Reds. « C’était le transfert le plus cher de ma vie qui n’ait jamais abouti ».