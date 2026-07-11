Coupe du monde 2026 - «Il n'y aura pas de troisième fois» : Deschamps a menacé un joueur de l'équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France n'est plus qu'à un pas d'une troisième finale de Coupe du monde de suite avec un bilan d'une victoire et une défaite. Il faudra cependant que ce groupe qui semble très bien vivre de par les témoignages et les images partagées par la FFF TV depuis le début de la compétition parvienne à surmonter l'obstacle espagnol qui s'est mis sur sa route. Cependant, bien que les sourires soient au rendez-vous, le sélectionneur des Bleus a dû sévir. Explications.

L'équipe de France est partie pour vivre une troisième demi-finale de Coupe du monde de suite avec Didier Deschamps à sa tête. Une prouesse jamais réalisée pour un sélectionneur. Le tout, pour sa dernière avant de selon toute vraisemblance passer le flambeau à Zinedine Zidane pressenti pour lui succéder une fois le Mondial 2026. Rendez-vous le mardi 14 juillet à Dallas, jour de fête nationale tricolore, pour savoir si les Bleus feront la fête à l'issue du choc face à l'Espagne pour un groupe qui a remporté ses six matchs depuis le coup d'envoi de la Coupe du monde sur le sol américain.

«Je ne dérogerai jamais sur le cadre de travail et le cadre de vie» Didier Deschamps va boucler sa 14ème et ultime année dans le costume de sélectionneur de l'équipe de France. L'occasion pour L'Equipe de faire un point sur le management de DD qui a évolué au fil des compétitions tant dans la gestion humaine, son lien avec ses capitaines, mais aussi la tactique. Le Deschamps de 2026, et notamment en raison du nouveau format de cette Coupe du monde qui est passée de 32 à 48 sélections, fait en sorte d'offrir aux Bleus des « phases d'oxygénation » dans cette phase finale rallongée. Ce dernier faisait dernièrement le constat sur sa manière de travailler en équipe de France. « Je ne dérogerai jamais sur le cadre de travail et le cadre de vie, même s'il s'est élargi avec la nouvelle génération ».