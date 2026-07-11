Coupe du monde 2026 : L'ultimatum de Thibaut Courtois après l'élimination de la Belgique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éliminé en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 par l’Espagne (1-2) vendredi, Thibaut Courtois pourrait avoir disputé son dernier match avec la Belgique. Le gardien du Real Madrid a exprimé son souhait de faire une pause d’un an avec la sélection, autrement, il n’a pas écarté la possibilité de prendre sa retraite internationale.

Alors que les deux équipes étaient encore à égalité, Thibaut Courtois a été contraint de quitter ses coéquipiers à la 71e minute vendredi, lors du quart de finale opposant la Belgique et l’Espagne (1-2). Ce qui a peut-être été le tournant de la rencontre, car Mikel Merino a pu offrir la victoire à la Roja après une faute de main de Senne Lammens, entré en jeu à la place du gardien du Real Madrid.

«J’ai senti quelque chose sur le côté de ma jambe» « Au début de la deuxième mi-temps, j’ai dégagé un ballon loin devant et j’ai senti quelque chose sur le côté de ma jambe. J’ai senti que cela pouvait être un peu risqué », a expliqué Thibaut Courtois après le coup de sifflet final. « Ensuite, j’ai fait mes arrêts et je me sentais plutôt bien. Puis j’ai encore dégagé un ballon loin devant. Là, j’ai ressenti un peu plus la douleur. Je me suis dit que je devais peut-être faire attention pour ne pas prendre de risque. C’est pour ça que j’ai appelé le médecin. »

«C’est le choix de l’entraîneur de me remplacer» « Je voulais continuer. Finalement, c’est le choix de l’entraîneur de me remplacer. Il voulait uniquement des joueurs qui étaient à 100 % physiquement. Ce n’est pas un problème. L’équipe passe avant tout. Je respecte évidemment cette décision. Je peux comprendre car c’est une Coupe du monde et Senne est un très bon gardien. Donc ce n’était pas un problème », a ajouté Thibaut Courtois. « J’aurais voulu essayer de continuer encore cinq ou dix minutes. Tant que je n’avais pas besoin de faire de longues relances, ça aurait probablement été possible. À certains moments, j’aurais peut-être aussi pu jouer du pied droit. Mais évidemment, quand une grande partie de ton jeu repose sur les longues passes, c’est plus compliqué. »