Coupe du Monde 2026 - France/Angleterre : Ça a chauffé entre Cherki et Deschamps

Axel Cornic

Tout ne s'est pas passé comme prévu pour le dernier match de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, avec une défaite face à l'Angleterre dans un match plein de rebondissements (4-6). Sorti à la pause, Rayan Cherki a été tout particulièrement décevant et on a même pu voir un échange assez animé avec le sélectionneur Didier Deschamps.

L'aventure de la Coupe du monde 2026 s'est terminée pour l'équipe de France. Après la désillusion de la défaite en demi-finale contre l'Espagne (0-2), Kylian Mbappé et ses coéquipiers souhaitaient sans aucun doute relever la tête, au moins pour offrir une belle sortie à Didier Deschamps. Mais rien n'est allé comme prévu...

Rayan Cherki sorti à la mi-temps Dans la petite finale contre l'Angleterre, on a en effet assisté à l'une des pires premières mi-temps de l'histoire des Bleus, avec un incroyable 4 à 0. Les Français n'étaient clairement pas motivés et Deschamps a dû quasiment tout changé à la pause, afin de tenter de changer la donne. Titulaire, Rayan Cherki a fait partie des joueurs remplacés, mais il ne l'a pas vraiment bien pris. On a en effet pu voir un échange assez animé avec le sélectionneur, qu'il a ensuite clairement tenté d'esquiver au coup de sifflet final.