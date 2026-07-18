Coupe du monde 2026 : La «décision lunaire» de Didier Deschamps qui a plombé l'équipe de France !

Alexis Brunet

Mardi soir, l’équipe de France s’est malheureusement inclinée en demi-finale de Coupe du monde contre l’Espagne (2-0). Lors de cette rencontre, Didier Deschamps avait décidé de remplacer Adrien Rabiot à la pause car ce dernier avait reçu un carton jaune en première période et qu’il risquait de se faire exclure. Une décision jugée comme étant lunaire par Johan Micoud.

Après 2018 et 2022, l’équipe de France ne disputera malheureusement pas une troisième finale de Coupe du monde de suite. Les hommes de Didier Deschamps sont tombés au stade des demi-finales, terrassés par une Espagne très sérieuse qui s’est imposée 2-0. La supériorité de la Roja était claire et nette, mais certains choix du sélectionneur ont tout de même été critiqués.

« Tu dois prendre le risque de le laisser » Face à l’Espagne, Didier Deschamps avait décidé de faire sortir Adrien Rabiot à la pause, car ce dernier avait écopé d’un carton jaune en première période et qu’il risquait une exclusion. Une décision jugée comme lunaire par Johan Micoud, alors que le milieu de terrain de l’AC Milan semblait être le meilleur joueur français sur la pelouse. « En sortant Adrien Rabiot, le match était fini pour moi. Donc tu dois prendre le risque de le laisser… L’éventuel second jaune qu’il aurait pu avoir, c’est mieux de l’avoir là qu’à la 35ème… Je ne pense pas que l’arbitre se dit, pendant le quart d’heure de la pause, ‘Rabiot il a fait ça, la prochaine fois qu’il fait une faute, je lui mets jaune’. Je pense que le mec a oublié. Il fallait sortir Aurélien Tchouaméni. Je comprends l’idée de ne pas être à dix. Le seul qui va chercher et qui embête un peu l’Espagne, c’est Adrien Rabiot, donc tu le sors et tu mets Manu Koné. Mais moi, j’aurais mis les deux, Adrien Rabiot et Manu Koné, qui vont aller chercher, plutôt qu’Aurélien Tchouaméni. C’est une décision lunaire pour moi parce que le match est fini… », a déclaré le consultant de L’Équipe du Soir.