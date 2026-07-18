Coupe du monde 2026 - Angleterre : La sortie lunaire de Donald Trump sur Harry Kane !

Alexis Brunet

Ce samedi, l’équipe de France affronte l’Angleterre pour le compte de la petite finale de la Coupe du monde 2026. Avant ce choc très attendu, Donald Trump s’est exprimé en conférence de presse et il a notamment parlé du buteur des Three Lions, Harry Kane. Une sortie lunaire comme d’habitude avec lui, qui vaut le coup d’œil.

C’est un match très attendu, mais pas vraiment celui qui était attendu. Alors que l’équipe de France visait la finale de la Coupe du monde, elle doit malheureusement se contenter de la petite finale suite à son élimination en demi-finale par l’Espagne (2-0). Les Bleus vont donc affronter l’Angleterre ce samedi soir à 23H heure française à Miami, alors que la Roja défiera elle l’Argentine à New York dimanche soir (21H heure française).

La déclaration lunaire de Trump sur Kane Avant ce match entre la France et l’Angleterre, Donald Trump était présent en conférence de presse. Le président des États-Unis n’est pas connu pour être un amateur de football et il l’a encore prouvé. Sa déclaration sur Harry Kane vaut le coup d’œil. « Vous avez un grand joueur avec qui j’ai joué au golf, Harry Kane. Je pense que peut-être l'Angleterre a commis une erreur en le mettant comme joueur défensif, mais bon, qu'est-ce que j'en sais sur le foot ? Je veux dire, ils ont pris l'avantage, et ils ont mis leur meilleur joueur en défense, mais qu'est-ce que j'en sais sur le foot et l'entraînement ?! »