Zinedine Zidane en équipe de France : La petite surprise réservée par la FFF !

Alexis Brunet

Samedi soir, Didier Deschamps coachera son dernier match à la tête de l’équipe de France. Par la suite, il laissera sa place sans grande surprise à Zinédine Zidane, qui a déjà signé son contrat. Ce dernier possède d’ailleurs une petite surprise, car la FFF lui a fait signer un bail portant sur les quatre prochaines années.

La fin approche. Après 14 années à la tête de l’équipe de France, l’aventure de Didier Deschamps va prendre fin ce samedi soir. Après la petite finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre, DD ne sera plus le sélectionneur des Bleus. La fin d’une ère, mais surtout le début d’une nouvelle car le nom de son successeur est déjà connu. L’annonce officielle devrait tomber dans les prochains jours, mais c’est bien Zinédine Zidane qui va lui succéder.

Zidane s’est engagé pour quatre ans Depuis des mois déjà, Zinédine Zidane est cité comme étant le grand favori pour prendre la place de Didier Deschamps. La FFF n’a encore rien annoncé pour ne pas gâcher la fin de l’aventure de l’actuel sélectionneur français, mais tout est signé. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’ancien coach du Real Madrid se serait d’ailleurs engagé pour quatre ans, ce qui est plutôt rare. D’habitude, les sélectionneurs signent un contrat de deux ans, comme cela avait été le cas pour Deschamps lors de son arrivée. Cela veut donc dire que Zizou sera sur le banc français lors de la Ligue des Nations, l’Euro 2028, mais également la Coupe du monde 2030.