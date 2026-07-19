Coupe du monde 2026 - France/Angleterre : Le coup de gueule de Didier Deschamps qui a tout changé !

Alexis Brunet

Samedi soir, l’équipe de France est passée complètement à côté de sa première période contre l’Angleterre. Rapidement menés au score, les Bleus sont rentrés au vestiaire en étant menés 4-0. Dans le vestiaire, Didier Deschamps a donc poussé un gros coup de gueule pour remotiver ses troupes et cela a fonctionné.

Alors qu’elle visait le titre, l’équipe de France termine donc cette Coupe du monde 2026 à la quatrième place. Battus par l’Espagne en demi-finale (2-0), les Bleus affrontaient l’Angleterre samedi soir pour le compte de la petite finale et cela s’est mal passé. Menés 4-0 à la mi-temps, les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont par la suite repris mais se sont tout de même inclinés 4-6 dans un match de légende.

Deschamps a poussé un coup de gueule à la mi-temps Forcément, avec un retard de quatre buts à la mi-temps, les Bleus se sont fait secouer par Didier Deschamps. Selon les informations de RMC Sport, le désormais ancien sélectionneur a haussé le ton dans le vestiaire, affirmant notamment que ses joueurs ne mettaient pas les bons ingrédients sur le terrain. DD a laissé exprimer une colère froide, mais il n’a pas cité de joueurs directement.