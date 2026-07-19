Deschamps arrête l'équipe de France : La déclaration d'amour de Thomas Tuchel après leur rencontre à la Coupe du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France est sortie par la petite porte de la Coupe du monde 2026. Surclassée par l'Espagne (0-2), la sélection de Didier Deschamps a manqué sa sortie lors du match de la troisième place contre l'Angleterre dans la nuit de samedi à dimanche à Miami (4-6). Son collègue Thomas Tuchel lui a jeté quelques fleurs face aux médias après le choc entre les Français et les Anglais.

Quatre Coupes du monde et trois Euros pour Didier Deschamps. En remportant une Ligue des nations sur les quatre éditions depuis sa création en 2018, le capitaine de France 98 a surtout été le chef d'orchestre de la sélection de 2018 qui s'est assise sur le toit du monde en Russie. Une Coupe du monde ainsi qu'une Ligue des nations, voici le palmarès de Didier Deschamps pendant ses quatorze années passées sur le banc de touche de l'équipe de France. En parallèle, DD a perdu deux finales, la première à l'Euro 2016 et l'autre au Mondial 2022 au Qatar.

«Quel joueur, quel gagnant, quel homme, quelle personnalité, quel entraîneur» Didier Deschamps va laisser un héritage important derrière lui avec un blason tricolore redoré. Les Bleus sont redevenus l'une des nations les plus redoutées par leurs adversaires lors des grandes compétitions, en plus de son travail de coach, c'est sa personnalité qui fait l'unanimité auprès de ses collègues. Il n'y a qu'à s'attarder sur les propos tenus par Thomas Tuchel après le match de la troisième place de la Coupe du monde 2026 remporté par l'Angleterre samedi (6-4). « Pour Didier Deschamps, je n'ai que les mots les plus bienveillants et les plus grands éloges. Quel joueur, quel gagnant, quel homme, quelle personnalité, quel entraîneur. Il y a 8 ans, il était en finale de la Coupe du monde et l'a gagné. Il y a quatre ans, il était en finale, il y a eu la finale de la Ligue des nations. Avant la demi-finale, nous étions tous convaincus que la France serait l'une des équipes en finale. Ils sont arrivés avec le statut de favori et ont joué comme des favoris. C'est extrêmement impressionant ».