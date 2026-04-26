«J'ai refusé» : Le rappeur Rohff ressort un vieux dossier avec Karim Benzema !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatorze ans avant d'être sacré Ballon d'or 2022 au Théâtre du Châtelet en tant qu'attaquant star du Real Madrid, Karim Benzema recevait une tout autre distinction individuelle quelques mois avant de quitter l'OL pour la Casa Blanca. Elu meilleur joueur de la saison 2007-2008 de Ligue 1, Benzema avait pour projet de recevoir son prix avec son ami Rohff comme raconté par le rappeur qui n'a pas voulu s'inscrire dans son moment.

Au terme de la saison 2007-2008, Karim Benzema était élu meilleur joueur de Ligue 1 et a eu son moment de gloire pendant la cérémonie des Trophées UNFP. Le gamin de Bron et enfant de l'académie de l'OL a pu se tenir aux côtés de l'idole de la légende du football français : Zinedine Zidane. Cependant, le projet de Benzema aurait été d'aller récupérer son prix avec Rohff, présent dans l'audience et qui avait reçu les éloges du futur Ballon d'or pendant son discours.

Première prise d’otage 2008 ? Lol

On ne force rien. La lumière vient à nous. Le soleil brille pour tous !



Pour l’anecdote Karim m’a pris la main pour que j’monte avec lui pour la remise de son premier Trophée UNFP au côté de Zidane j’ai refusé car c’était son moment et j’ai… https://t.co/9gl2DRP8pw — ROHFF (@rohff) April 25, 2026

«Karim m’a pris la main pour que je monte avec lui pour la remise de son premier Trophée UNFP aux côtés de Zidane. J’ai refusé» Samedi, moins de 48 heures après son live Instagram avec Karim Benzema, le rappeur de Vitry-sur-Seine a ressorti cette archive vidéo de la cérémonie des Trophées UNFP afin de rétablir une nouvelle vérité sur X en réponse à ses détracteurs. « Première prise d’otage 2008 ? Lol. On ne force rien. La lumière vient à nous. Le soleil brille pour tous ! Pour l’anecdote Karim m’a pris la main pour que je monte avec lui pour la remise de son premier Trophée UNFP aux côtés de Zidane. J’ai refusé car c’était son moment et j’ai bien fait. Je l’ai senti en pression, mais il a géré comme un homme. On était tous fiers de lui ».