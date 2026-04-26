«J'ai refusé» : Le rappeur Rohff ressort un vieux dossier avec Karim Benzema !

Quatorze ans avant d'être sacré Ballon d'or 2022 au Théâtre du Châtelet en tant qu'attaquant star du Real Madrid, Karim Benzema recevait une tout autre distinction individuelle quelques mois avant de quitter l'OL pour la Casa Blanca. Elu meilleur joueur de la saison 2007-2008 de Ligue 1, Benzema avait pour projet de recevoir son prix avec son ami Rohff comme raconté par le rappeur qui n'a pas voulu s'inscrire dans son moment.
Au terme de la saison 2007-2008, Karim Benzema était élu meilleur joueur de Ligue 1 et a eu son moment de gloire pendant la cérémonie des Trophées UNFP. Le gamin de Bron et enfant de l'académie de l'OL a pu se tenir aux côtés de l'idole de la légende du football français : Zinedine Zidane. Cependant, le projet de Benzema aurait été d'aller récupérer son prix avec Rohff, présent dans l'audience et qui avait reçu les éloges du futur Ballon d'or pendant son discours.
«Karim m’a pris la main pour que je monte avec lui pour la remise de son premier Trophée UNFP aux côtés de Zidane. J’ai refusé»
Samedi, moins de 48 heures après son live Instagram avec Karim Benzema, le rappeur de Vitry-sur-Seine a ressorti cette archive vidéo de la cérémonie des Trophées UNFP afin de rétablir une nouvelle vérité sur X en réponse à ses détracteurs. « Première prise d’otage 2008 ? Lol. On ne force rien. La lumière vient à nous. Le soleil brille pour tous ! Pour l’anecdote Karim m’a pris la main pour que je monte avec lui pour la remise de son premier Trophée UNFP aux côtés de Zidane. J’ai refusé car c’était son moment et j’ai bien fait. Je l’ai senti en pression, mais il a géré comme un homme. On était tous fiers de lui ».
«Les haters refusent d’accepter les faits comme si c’était un truc de ouf»
Rohff a conclu son long message de la sorte, destiné pour ceux qui passent leur temps à lâcher des « affabulations » à son sujet et sur sa carrière. « Les haters de ce réseau étaient à ce moment là des petits enfants en bas âge ou peut être pas encore né mais refusent d’accepter les faits comme si c’était un truc de ouf. Les manipulateurs complexés des réseaux tentent d’inverser les rôles par des propagandes mensongères ».