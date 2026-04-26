OM - Coup de gueule de Benatia : La réaction très surprenante d’Habib Beye

Alexis Brunet

Après la défaite contre le FC Lorient (2-0) le 18 avril dernier, Medhi Benatia était venu parler à la presse. Le directeur sportif marseillais avait poussé un gros coup de gueule par rapport à la prestation et aux attitudes des joueurs de l’OM et cela avait beaucoup fait parler. Là où le Marocain a choisi la fermeté, Habib Beye a lui préféré se montrer protecteur avec son groupe.

Engagé dans une lutte effrénée pour la troisième place de Ligue 1, l’OM a grillé un de ses jokers lors de la 30ème journée face à Lorient. Sur la pelouse des Merlus, les hommes d’Habib Beye s’étaient inclinés 2-0, dans une rencontre où ils n’avaient presque rien montré. Les Marseillais ne semblaient pas concernés et aucun joueur ne s’était alors rebellé pour tenter d’arracher un résultat.

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Successeur de Roberto De Zerbi, Habib Beye vit des débuts électriques à Marseille, marqués par un décalage flagrant avec sa direction sportive.



Tandis que Medhi Benatia fustige… pic.twitter.com/q4hGutbWXY — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) April 26, 2026

Benatia pousse un coup de gueule Si cette mauvaise performance de l’OM aurait pu être vite oubliée, Medhi Benatia a décidé d’en faire un exemple. Après la rencontre face à Lorient, le directeur sportif marseillais s’était présenté face aux journalistes et il avait fortement critiqué les coéquipiers de Mason Greenwood pendant de longues minutes. « Je ne comptais plus prendre la parole jusqu'à la fin de la saison car on a beaucoup trop parlé les six premiers mois. Aujourd'hui, quoique tu dises, tu as tort. Après des matchs comme ça, tu ne peux qu'avoir tort. Par contre, comme je l'ai expliqué aux joueurs, quand tu es ici, tu as toujours un sens de responsabilité. Moi, je n'ai pas de problème qu'on me dise que j'ai ramené un entraîneur sur un projet qui devait durer plus longtemps mais qui est malheureusement parti, pas de problème. Qu'on me dise que les joueurs qu'on a ramenés et qui étaient très bons en septembre et qui aujourd'hui sont très mauvais, pas de problème. Que j'ai ramené un nouveau coach qui n'est pas bon non plus, je l'accepte... Mais quand je vois les matchs qu'on fait aujourd'hui, même si je n'ai pas envie de parler, je suis obligé de venir devant la presse. »