Dembélé meilleur que Mbappé, le nouveau record au PSG !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec deux buts et une passe décisive, Ousmane Dembélé a contribué au succès du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de Ligue des champions. De quoi lui permettre de battre un record détenu jusqu’à présent par Kylian Mbappé.

Comme face à Chelsea et Liverpool , Ousmane Dembélé a encore été décisif lors de l’incroyable demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (5-4) avec deux buts et une offrande (sur la réalisation de Joao Neves ) au compteur. De quoi permettre au Ballon d’Or d’être élu homme du match.

Mais ces trois gestes déterminants pour le PSG ont également conduit Ousmane Dembélé à devenir le joueur le plus décisif de l’histoire du club de la capitale en phase à élimination directe de Ligue des Champions . L’international français est désormais impliqué sur 18 buts (11 réalisations, 7 passes décisives), soit un de plus que Kylian Mbappé (14 réalisations, 3 passes décisives) comme le souligne Stats du Foot.

« On est contents du résultat »

« Deux grandes équipes qui attaquent, qui ne se posent pas de questions. C'est les demi-finales de Ligue des Champions, on sait que le Bayern, c'est une grande équipe. Nous aussi, mais on est contents du résultat. Même si à 5-2, on a un peu arrêté de jouer, et un peu à la fin, confiait Ousmane Dembélé au coup de sifflet final, dans des propos accordés à Canal+. Ça a été un match incroyable. Maintenant, on va aller à Munich pour pouvoir encore gagner un autre match et pouvoir se qualifier. Il va falloir rester concentré. »

Le numéro 10 du PSG a déjà la demi-finale retour en tête : « On ne va pas changer notre philosophie. On va attaquer et eux aussi, ils vont attaquer. Donc, je pense que ça va donner un beau deuxième match. »