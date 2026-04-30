Kylian Mbappé a quitté le PSG : Deux ans plus tard, Cyril Hanouna est choqué de la tournure des évènements !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain se présentera donc à l’Allianz Arena mercredi prochain avec un but d’avance grâce à sa victoire sur le score de 5 buts à 4 contre le Bayern Munich au Parc des princes mardi. De bon augure pour le champion en titre alors qu’en parallèle, Kylian Mbappé chasse toujours sa première Ligue des champions. Une ironie soulignée par Cyril Hanouna.

A Porte d’Auteuil, la soirée de mardi fut bruyante. Et pour cause, un match historique s’est déroulé entre le PSG et le Bayern Munich pour le compte de la première des deux manches opposant les deux équipes en demi-finales de Ligue des champions. Victoire 5-4 du Paris Saint-Germain lors d’une rencontre aux multiples rebondissements qui a enchanté plus d’un passionné de football. Cyril Hanouna se trouvait au Parc des princes pour voir ce spectacle du stade et n’a pas dissimulé sa joie d’avoir pu assister à une telle passe d’armes. « C’était le match qu’il fallait voir, un truc de fou ». a confié le présentateur de TBT9 mercredi.

«Il dit ‘je vais partir du Paris Saint-Germain parce que je veux gagner des titres. Il est parti, le PSG a tout gagné. C’est dingue» Sur le plateau de l’émission de W9, Cyril Hanouna a fait un parallèle avec Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a quitté le club de la capitale en 2024 pour rejoindre les champions d’Europe de l’année en question : le Real Madrid. Depuis, aucune demi-finale avec les Merengue pour Mbappé lorsque le Paris Saint-Germain a déjà gagné une Ligue des champions sans lui et se trouvent en ballottage favorable pour participer à une autre finale. « Et je pensais à un truc. Qu’on aime ou pas Kylian Mbappé, le destin de ce gars est fou. Il dit ‘je vais partir du Paris Saint-Germain parce que je veux gagner des titres (ndlr la Ligue des champions). Il est parti, le PSG a tout gagné. C’est dingue ».