F1 : Après tant d'années, Lewis Hamilton et Lando Norris peuvent enfin exulter !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Formule 1 reprend ses droits au Canada sur le circuit Gilles-Villeneuve. Lando Norris et Lewis Hamilton tenteront d'aller grapiller le maximum de points pour le championnat du monde des pilotes et des constructeurs quelques jours après avoir vu leur équipe de football de coeur, Arsenal, mettre fin à une malédiction longue de 22 ans en Premier League.

Quelques mois après avoir été ému aux larmes pour son sacre de champion du monde de Formule 1 au Grand Prix d'Abu Dhabi, Lando Norris a été pris d'un autre sentiment de joie. Le pilote anglais de McLaren, numéro un de la F1 pour cette saison 2026, a récemment rencontré Declan Rice pour l'épisode 2 du programme Raising The Bar au McLaren Technology Centre diffusé au début du mois de mai. Lando Norris est le deuxième invité de marque à y participer après Thierry Henry.

Lando Norris : «Félicitations mon frère, champions !» Hasard du calendrier, après avoir passé un moment avec le milieu de terrain d'Arsenal, Lando Norris a témoigné du sacre des Gunners en Premier League au terme de 22 années d'attente. L'équipe de Mikel Arteta a profité du match nul arraché dans les dernières minutes par Manchester City sur la pelouse de Bournemouth (1-1) mardi soir. De quoi permettre à Arsenal d'être champion sans même avoir à disputer la dernière journée de Premier League dimanche à Selhurst Park contre Crystal Palace. Sur son compte Instagram, Lando Norris a repost la publication de Declan Rice en le félicitant pour ce titre raflé avec les Gunners. « Félicitations mon frère, champions ! ».