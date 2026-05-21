F1 : Après tant d'années, Lewis Hamilton et Lando Norris peuvent enfin exulter !

La Formule 1 reprend ses droits au Canada sur le circuit Gilles-Villeneuve. Lando Norris et Lewis Hamilton tenteront d'aller grapiller le maximum de points pour le championnat du monde des pilotes et des constructeurs quelques jours après avoir vu leur équipe de football de coeur, Arsenal, mettre fin à une malédiction longue de 22 ans en Premier League.
Quelques mois après avoir été ému aux larmes pour son sacre de champion du monde de Formule 1 au Grand Prix d'Abu Dhabi, Lando Norris a été pris d'un autre sentiment de joie. Le pilote anglais de McLaren, numéro un de la F1 pour cette saison 2026, a récemment rencontré Declan Rice pour l'épisode 2 du programme Raising The Bar au McLaren Technology Centre diffusé au début du mois de mai. Lando Norris est le deuxième invité de marque à y participer après Thierry Henry.
Lando Norris : «Félicitations mon frère, champions !»
Hasard du calendrier, après avoir passé un moment avec le milieu de terrain d'Arsenal, Lando Norris a témoigné du sacre des Gunners en Premier League au terme de 22 années d'attente. L'équipe de Mikel Arteta a profité du match nul arraché dans les dernières minutes par Manchester City sur la pelouse de Bournemouth (1-1) mardi soir. De quoi permettre à Arsenal d'être champion sans même avoir à disputer la dernière journée de Premier League dimanche à Selhurst Park contre Crystal Palace. Sur son compte Instagram, Lando Norris a repost la publication de Declan Rice en le félicitant pour ce titre raflé avec les Gunners. « Félicitations mon frère, champions ! ».
Lewis Hamilton : «Come on you Gunners»
Le champion du monde en titre de Formule 1 a été rejoint par Lewis Hamilton, pilote aux sept couronnes mondiales dans la discipline reine de la course automobile et figure de proue de la F1. Supporter d'Arsenal depuis ses 5 ans comme il le révélait en interview en 2015, le pilote de Ferrari a lui aussi pris son téléphone afin d'exprimer sa joie de voir son équipe de cœur mettre un terme à 22 années de disette en Premier League. Que ce soit sur Instagram ou sur X, l'Anglais a repost la publication d'Arsenal en mettant en légende un : « COYG », à savoir « Come on you Gunners ». Ce week-end pour le Grand Prix du Canada, Lewis Hamilton et Lando Norris vont-ils rendre hommage à Arsenal dans le paddock avec un maillot du club londonien ou un accessoire ?