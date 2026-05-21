«C'est la défaite qui m'a fait le plus mal» au PSG : Le douloureux aveu d'Ousmane Dembélé

Alexis Brunet

À quelques jours de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, Ousmane Dembélé s’est confié lors d’un long entretien accordé à l’émission Rothen s’enflamme. L’attaquant du PSG a abordé de nombreux sujets et il a notamment révélé la défaite qui lui avait fait le plus mal cette saison avec le club de la capitale.

Cette saison encore, Ousmane Dembélé a réalisé une très belle saison avec le PSG. Le Français a inscrit 19 buts toutes compétitions confondues, tout en délivrant 11 passes décisives, et il a été élu au passage meilleur joueur de Ligue 1. Le champion du monde 2018 espérera d’ailleurs remporter un nouveau titre le 30 mai prochain, à l’occasion de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal.

« C'est la défaite qui m'a fait le plus mal cette saison » À moins de dix jours de la finale de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé a accordé une interview à l’émission Rothen s’enflamme de RMC. L’attaquant du PSG a notamment évoqué le moment qui lui a fait le plus mal cette saison. « Mais, je pense que le coach a très bien géré cette saison. Après, personnellement, j'ai été un peu déçu qu'on se soit fait sortir de la Coupe de France par le Paris FC, c'est la défaite qui m'a fait le plus mal cette saison. Mais franchement, c'est une très belle saison, il a très bien géré. Parce que deux semaines et demie de vacances après avoir joué sept compétitions, c'est trop peu… »