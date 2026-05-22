OM - Transfert d’Adrien Rabiot : La véritable responsable de la crise révélé sur RMC ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé au départ par les dirigeants de l'OM l'été dernier suite à une bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire, Adrien Rabiot avait finalement été transféré au Milan AC en fin de mercato. Beaucoup estiment que ce départ du milieu de terrain a été l'une des causes de la saison ratée de l'OM, mais Daniel Riolo a désigné sur RMC le principal responsable de cet échec.

L'OM sort d'une saison décevante où l'objectif de base, à savoir une qualification en Ligue des Champions, n'a pas été atteint. ll faut dire que le club phocéen a vécu diverses secousses en interne ces derniers mois, comme le divorce soudain avec Adrien Rabiot en août 2025 ou encore le limogeage de Roberto de Zerbi en février, remplacé par Habib Beye. Et alors que certains observateurs estiment que l'OM aurait vécu une bien meilleure saison si Rabiot était resté, Daniel Riolo s'est lâché à ce sujet dans l'After Foot sur RMC mercredi soir.

Rabiot-OM, un divorce inévitable selon Riolo Selon lui, il était impossible pour l'OM de conserver Adrien Rabiot après sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe : « Qu’est-ce qu’il aurait dû faire après la bagarre à l’OM ? Garder Rabiot ? Donc quand ça arrive dans d'autres clubs, si ça arrive au PSG de Luis Enrique, c'est fantastique d’être capable de se couper de n'importe quel joueur, c'est fantastique de faire respecter la loi quitte à te séparer d'un super joueur. Et là, parce qu'on en parle dix mois plus tard, alors que 3 mois après, quand ça se passait bien pour l'OM, on avait complètement oublié l'épisode. Mais dix mois plus tard, quand la saison s'est passée comme elle s'est passée, on revient dessus en disant qu'on a mal géré. Pardon, mais là je ne comprends pas », assure Riolo.