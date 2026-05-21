«Une période importante et difficile» : La femme de Paixão le défend après sa première année à l’OM

Parti du Feyenoord l'été dernier, Igor Paixão a rejoint l’OM dans le cadre d’un transfert à 35M€ bonus compris, devenant ainsi le joueur le plus cher de l’histoire du club. Pour sa première année, le Brésilien a tout connu ou presque dans la cité phocéenne, ce qui ne fut pas de tout repos comme le reconnaît sa compagne.
Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, avec un transfert avoinant 35 millions d’euros bonus compris, Igor Paixao sort d’une saison correcte mais en deçà des attentes compte tenu de l’investissement consenti par le club. Avec 12 buts et 7 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions, l’ailier brésilien sera attendu au tournant lors de sa deuxième année dans la cité phocéenne, s’il ne plie pas bagage d’ici-là. En attendant, sa compagne a pris la parole sur les réseaux sociaux pour le défendre.
« Tu n’as jamais cessé de te battre »
« Nous sommes les seuls à savoir tout ce que tu as vécu : les défis, la pression, les jours difficiles et tout ce que tu as dû surmonter loin de chez toi, durant une période aussi importante et difficile. Et pourtant, tu n’as jamais cessé de te battre, de croire en toi et de donner le meilleur de toi-même à chaque instant. Dieu a récompensé chacun de tes efforts jusqu’à présent, et je suis certaine qu’Il continuera à guider tes pas », a écrit Júlia Mendonça sur Instagram.
« Une si belle histoire que tu es en train de construire »
« C'était très spécial de vivre tout cela à tes côtés. De pouvoir être ici avec toi, de créer des souvenirs, de partager des émotions, des apprentissages et de faire partie de cette si belle histoire que tu es en train de construire. Je suis très heureuse d'accompagner de près l'homme incroyable et le professionnel dévoué que tu es. Je suis très fière de toi », a-t-elle conclu.
Cette semaine, Igor Paixao avait lui aussi partagé une publication sur Instagram après sa première année à l’OM : « Merci mon Dieu pour une saison de plus accomplie. Ça n’a pas été facile, mais il n’a jamais manqué d’engagement, d’unité et de volonté d’honorer ce maillot. Aujourd’hui, le sentiment est celui du bonheur et de la gratitude pour la qualification en Europa League, fruit du travail de tous, sur le terrain comme en dehors. Je remercie mes coéquipiers, le staff technique, le club et surtout les supporters, qui ont été à nos côtés dans chaque bataille. Nous continuons ensemble, plus forts, en apprenant de chaque défi et prêts pour ce qui nous attend à l’avenir ».