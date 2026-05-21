«Une période importante et difficile» : La femme de Paixão le défend après sa première année à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti du Feyenoord l'été dernier, Igor Paixão a rejoint l’OM dans le cadre d’un transfert à 35M€ bonus compris, devenant ainsi le joueur le plus cher de l’histoire du club. Pour sa première année, le Brésilien a tout connu ou presque dans la cité phocéenne, ce qui ne fut pas de tout repos comme le reconnaît sa compagne.

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, avec un transfert avoinant 35 millions d’euros bonus compris, Igor Paixao sort d’une saison correcte mais en deçà des attentes compte tenu de l’investissement consenti par le club. Avec 12 buts et 7 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions, l’ailier brésilien sera attendu au tournant lors de sa deuxième année dans la cité phocéenne, s’il ne plie pas bagage d’ici-là. En attendant, sa compagne a pris la parole sur les réseaux sociaux pour le défendre.

« Tu n’as jamais cessé de te battre » « Nous sommes les seuls à savoir tout ce que tu as vécu : les défis, la pression, les jours difficiles et tout ce que tu as dû surmonter loin de chez toi, durant une période aussi importante et difficile. Et pourtant, tu n’as jamais cessé de te battre, de croire en toi et de donner le meilleur de toi-même à chaque instant. Dieu a récompensé chacun de tes efforts jusqu’à présent, et je suis certaine qu’Il continuera à guider tes pas », a écrit Júlia Mendonça sur Instagram.