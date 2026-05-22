Nouveau contrat d’Antoine Dupont : Le Stade Toulousain pris au piège ?

Axel Cornic

En novembre dernier, le Stade Toulousain a annoncé en grande pompe la prolongation d’Antoine Dupont jusqu’en 2031, soit quasiment jusqu’à la fin de sa carrière. Mais cette signature ne devrait pas vraiment faciliter la tâche du club pour la suite, avec d’autres stars qui attendent un nouveau contrat.

Le Stade Toulousain est le club où tous les joueurs aimeraient jouer. Réputé pour son jeu, il offre surtout la chance à ses membres de viser au moins un titre par saison et souvent, de le remporter. Cela s’est vu en Top 14, avec quatre victoires haut-garonnaises sur les cinq dernières finales.

Dupont a prolongé jusqu’en 2031 Même les plus grands veulent jouer au Stade Toulousain et surtout y rester, comme Antoine Dupont, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2031. « Vous le savez tous, c’était un rêve d’enfant pour moi de porter ce maillot un jour, et c’est mon rêve éveillé d’adulte de poursuivre l’aventure ici » avait annoncé en novembre dernier le demi de mêlée de 29 ans, qui a rejoint Toulouse en 2017. Et il aurait touché le pactole, avec un nouveau salaire compris entre 600.000€ et 805.000€ par an, soit le plus gros du club toulousain.