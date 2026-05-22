Xabi Alonso lâche une annonce qui va totalement relancer le mercato du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tout juste arrivé sur le banc de Chelsea, Xabi Alonso va-t-il influencer le mercato du PSG ? C'est une possibilité puisque le technicien espagnol n'a pas fermé la porte à l'option d'un départ de Joao Pedro vers le FC Barcelone. Une perspective qui pourrait bien arranger les Parisiens dans la quête d'un transfert de Julian Alvarez.

Le marché des numéro 9 pourrait bien être agité cet été. Et pour cause, plusieurs grands clubs seraient en quête d'un nouvel avant-centre, à l'image du FC Barcelone qui veut remplacer Robert Lewandowski qui a officiellement annoncé son départ. « Il est presque impossible de remplacer Robert, qui a été le meilleur attaquant de ces dernières années, et tout ce qu’il a accompli au Barça ces dernières années est très difficile à remplacer, mais c’est ainsi que fonctionne le football. Ferran est arrivé en tant qu’ailier et s’est transformé en numéro 9, mais il est désormais temps de prendre des décisions et de commencer à renforcer l’équipe », confirmait d'ailleurs récemment Deco, le directeur sportif blaugrana.

Xabi Alonso ouvre la porte au départ de Joao Pedro Dans cette optique, l'une des options les plus chaudes mènent à Joao Pedro. L'attaquant brésilien, qui n'a pas été retenu par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde, serait même prêt à réclamer son transfert à son nouvel entraîneur Xabi Alonso à en croire le Chiringuito. Et cela tombe bien puisque celui qui vient d'être nommé coach de Chelsea s'est confié au sujet du mercato auprès du media espagnol. Et il ne ferme aucune porte. « C'est le football et nous allons former une bonne équipe », répond Xabi Alonso concernant les rumeurs de départ au sein des Blues.