De l'OM au PSG : Daniel Riolo valide les propos de Medhi Benatia !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans une interview accordée à l'émission d'Aurélien Tchouaméni, The Bridge, Medhi Benatia n'a pas fermé la porte à l'hypothèse de travailler un jour au PSG. Une sortie qui a évidemment largement été commentée à l'OM, mais qui ne choque pas du tout Daniel Riolo.

Invité de l'émission The Bridge d'Aurélien Tchouaméni, Medhi Benatia en a notamment profité pour répondre à la question d'une éventuelle arrivée au PSG. « Dans 3, 4 ans, 5 ans, si Nasser a besoin de moi, et que, à ce moment-là, ça me plaît… Mais pourquoi je dois quoi à quelqu’un, moi ? Je ne dois rien à personne moi ! Je ne dois rien à personne », assure l'ex-dirigeant de l'OM. Et bien que ses propos aient fait polémique à Marseille, Daniel Riolo le comprend parfaitement.

«Il a de très bons rapports avec le Qatar et avec Nasser Al-Khelaïfi» « Benatia, en gros s’il est allé à l'OM c’est parce que l'idée l’a tenté. L'idée l’a tenté d'aller se frotter à cette nouvelle expérience. Et visiblement, il n’a pas envie d'y retourner de sitôt. Après le PSG, on sait qu'il a de très bons rapports avec le Qatar et avec Nasser Al-Khelaïfi. Il n’a pas un attachement fort à l’OM même s’il a été formé là-bas. Il n’est pas viscéralement Marseillais », explique-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de s'enthousiasmer plus globalement sur l'interview accordée par Medhi Benatia à The Bridge.