Gareth Bale meilleur que Cristiano Ronaldo : L’avis d’un ancien partenaire du Real Madrid qui risque de faire parler

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? C'est la discussion qui anime souvent les débats des passionnés de football concernant le meilleur joueur de l'histoire du football. Casemiro a eu l'opportunité de côtoyer le Portugais pendant des années au Real Madrid. Mais au sein du club merengue, Gareth Bale l'a tout bonnement scotché.

Pendant neuf ans, Cristiano Ronaldo n'a cessé d'empiler les buts pour le Real Madrid. C'est simple, le quintuple Ballon d'or a plus souvent fait trembler les filets que foulé une pelouse avec la tunique merengue (450 buts en 438 apparitions). Une légende du plus grand club du monde pour beaucoup d'observateurs. Néanmoins, malgré toutes ses qualités qui sont nombreuses, Casemiro juge Gareth Bale comme étant un joueur plus complet que Ronaldo.

«Cristiano est un buteur, mais Bale attaque, défend, fait des têtes, marque» Pendant une discussion avec Rio Ferdinand pour le compte de Sky Sports, le milieu de terrain de Manchester United qui a raflé trois Ligues des champions avec Cristiano Ronaldo et Gareth Bale au Real Madrid a dressé le constat suivant en voiture. « Avec Cristiano Ronaldo, tout le monde savait au début de la saison qu'on débutait avec 15 buts, mininum. Benzema décrochait et laissait de l'espace à Cristiano et Bale. C'est le joueur le plus complet que j'ai connu dans ma carrière, Bale. Cristiano est un buteur, mais Bale attaque, défend, fait des têtes, marque. Cristiano est le meilleur, ne fait pas parti de ce monde, on le retire de la conversation ».